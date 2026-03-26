Als Clark Kent een Focus ST-3 op Marktplaats zou kopen was het deze

Stel je voor: je bent volwassen, hebt verantwoordelijkheden, misschien zelfs een plant die je water moet geven. En dan zie je deze Focus ST-3 op Marktplaats. Precies zo'n keuze die niet past bij de fase van jouw volwassen leven. En dat maakt hem nou juist zo goed.

De brave hatchback die ontspoorde

Laten we eerlijk zijn: een Ford Focus is normaal gesproken net zo spannend als een glaasje zero-limonade. Maar ergens bij Ford dacht iemand: wat nou als we op die 2.0 viercilinder een turbo schroeven en kijken wat er gebeurt? Wat je dan krijgt is 250 pk op de voorwielen. Voorwielen ja. Torque steer krijg je er dus gratis bij. Maar goed, als jij het stuur goed vasthoudt doe je nul naar honderd in zo'n 6,5 seconde en stopt de Focus pas met accelereren bij 248 km/u.

Ook al komt deze Focus uit 2016, hij zit vol met luxe snufjes, sportstoelen en genoeg opties om jezelf wijs te maken dat het eigenlijk een premium auto is. Ondertussen weet je diep vanbinnen: je hebt dit ding gekocht voor de uitlaatgeluiden en het feit dat hij je net iets te graag de bocht uit wil trekken. En misschien een beetje omdat je fan bent van Superman. Of Max Verstappen...















Recaro’s, herrie en een vleugje spijt

Binnenin word je begroet door prachtige leren Recaro-sportstoelen met uiteraard een vleugje blauw en rode ST-logo's. Vind je leer altijd een beetje koud? Geen stress, want deze Focus beschikt gewoon over stoelverwarming. Nog niet genoeg? Dan kan je ook nog de stuurwielverwarming aanzetten.

Wat maakt het feestje compleet? De handbak met zes versnellingen natuurlijk. Jij wilde werken voor je plezier? Dan kan je dat krijgen ook. Daarnaast is deze Focus erg praktisch. Zo beschik je gewoon over vijf deuren, heb je plek voor vijf personen en een kofferbakruimte waar je nog wel het een en ander in kwijt kan.

Maar laten we eerlijk zijn: niemand koopt dit ding voor de praktische kant. Dat is gewoon een bonus zodat je jezelf kunt aankijken in de spiegel.

Wat krijg je nou allemaal precies?

Goed, even concreet. Je kijkt hier naar een Ford Focus ST-3, dus niet zomaar een snelle Focus, maar de meest luxe uitvoering. Dat betekent dat je dus naast die lederen Recaro's en stoelverwarming ook navigatie en een dik audiosysteem krijgt. De Focus ST staat bekend om zijn rijplezier dus je zal ongetwijfeld een glimlach op je gezicht krijgen.

Dit specifieke exemplaar heeft zo’n 109.046 kilometer gelopen en staat te koop voor 15.950 euro.

Kortom, je krijgt hier een snelle, goed uitgeruste hot hatch die je elke dag kunt rijden, maar die stiekem vooral bedoeld is om plezier mee te maken.

Zelf even gluren?