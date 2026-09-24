Deze focusflitser in Emmen heeft een wel heel bijzonder uitzicht

Focusflitsers zijn de grootste vijand van elke idioot die met z'n telefoon bezig is tijdens het rijden. Precies dat is ook de reden dat ze langs de weg staan. Alleen heeft eentje in Emmen momenteel een nogal beperkt uitzicht. Daar hebben wegwerkers namelijk een verkeersbord voor de camera gezet.

Lekker gewerkt, jongens

De bewuste focusflitser staat langs de N391, de Rondweg bij Emmen. Het systeem gebruikt camera's en infraroodverlichting om te controleren of automobilisten tijdens het rijden een telefoon of ander mobiel elektronisch apparaat in hun klauwen hebben.

Alleen staat er nu een verkeersbord precies voor de flitser in kwestie. En ja inderdaad, daardoor wordt een groot deel van het zicht van de focusflitser geblokkeerd.

Of de camera hierdoor helemaal niet meer kan controleren, is niet helemaal duidelijk. Misschien ziet die nog wel genoeg. Misschien kan de software prima door een verkeersbord heen kijken. Of misschien ziet het apparaat nu vooral heel goed dat er een verkeersbord staat.













De telefoon kan nog niet uit de zak

Het is ook niet duidelijk of de wegwerkers wisten dat er achter het bord een focusflitser stond. Grote kans dat het gewoon een kwestie was van: hier moet dat bord komen. En tja, die camera stond daar toevallig al.

Voor automobilisten die nu enthousiast hun telefoon uit de broekzak trekken, is voorzichtigheid dus nog steeds verstandig. Het bord is namelijk maar tijdelijk. Zodra de werkzaamheden voorbij zijn en het verkeersbord weer verdwijnt, heeft de focusflitser gewoon opnieuw vrij zicht.

Maar je kan ook je telefoon in je zak houden en gewoon op de weg letten...

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