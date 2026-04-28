Deze Mustang is de snelste EV op aarde

Waar denk je aan bij kanshebbers op de titel ‘snelste EV ter wereld’? De Rimac Nevera? Of Yangwang U9 Extreme misschien? Vergeet ze, want een nieuwe koning heeft zichzelf gekroond. De snelste elektrische auto op deze aardbol is, eh, een Ford Mustang.

Hiervoor heeft Ford de Mustang Cobra Jet opnieuw uitgevonden. Na het heftig tunen van 5,0-liter V8-motoren voor de Cobra Jet-dragracers stapte Ford bij de Cobra Jet 1400 over op elektrische aandrijving. Pijnlijk? Misschien wel, maar hetgeen dat Ford uit de elektromotoren haalt, is krankzinniger.













Onder de carbon carrosserie hebben twee 1.200 pk sterke elektromotoren een thuis gevonden. Samen zijn ze goed voor 2.200 pk waardoor de nieuwste Mustang-dragster dus Cobra Jet 2200 heet. Het koppel is trouwens 1.816 Nm. Het uiterlijk is duidelijk Mustang, maar wel zo getweaked om de beste rechtelijnsnelheid te krijgen. Achterop zit bijvoorbeeld een flinke taartschep van een spoiler met eronder twee parachutes om mee te remmn.

De speciale Mustang moet het vooral van zijn gewichtsbesparingen hebben. Hij staat bijvoorbeeld op een buizenframe, de koets is dus van koolstofvezel, maar Ford gaat nog verder. De wrap is aangebracht met een speciale soort vinyl die ook wordt gebruikt bij NASCAR-auto’s. Hiermee bespaart Ford 9 kilo ten opzichte van gewoon vinyl.

Snelste EV?

Ford claimt de titel de snelste EV ter wereld vanwege de kwartmijlprestaties van de Cobra Jet 2200. Hij legt in 6,76 seconden een afstand van 402,336 meter af. Op topsnelheid tikt de elektrische Mustang 357 km/u aan. Hieronder zie en hoor je hoe dat er vanbinnen uit zie.