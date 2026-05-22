Deze fraaie Peugeot station gaat in productie (ook voor Europa!)

Op de autoshow van Beijing werden heel veel modellen onthuld die niet relevant zijn voor ons, maar de Peugeot Concept 6 vonden we toch het delen waard. Ongeacht de relevantie. Dit was namelijk een hele gave stationwagen.

Shooting brake

Wat blijkt? De auto is nog relevant ook, want Peugeot maakt nu bekend dat er een shooting brake in de pijplijn zit. Dit model maakt deel uit van de toekomstplannen die Stellantis deze week uit de doeken heeft gedaan. Dat is de reden dat je bent doodgegooid met Stellantis-nieuws de afgelopen dagen.

Met deze auto maakt Peugeot toch weer een comeback in het D-segment. Dit hadden ze de rug toegekeerd met het schrappen van de 508. Het hele segment leek ten dode opgeschreven, want ook de Opel Insignia, Ford Mondeo, Renault Talisman en Citroën C5 zijn al van het toneel verdwenen.

Chinese basis

Er is wel een ‘maar’: Peugeots nieuwe stationwagen wordt gebouwd op een Chinese basis. De auto komt tot stand in samenwerking met Dongfeng. Stellantis gaat nauw met dit concern samenwerken. Het is ook de bedoeling dat zij auto’s van Dongfeng aan de man gaan brengen in Europa.

Over de aandrijflijnen is nog niks bekend. De Chinese basis hoeft nog niet per se te betekenen dat het een volledig elektrische auto wordt. De Chinezen zijn namelijk ook volop bezig met hybrides.

Als ze trouw blijven aan de Concept 6, zal het in ieder geval niet aan het design liggen. De Peugeot 508 was altijd een fraaie auto en het belooft in ieder geval op dat punt een waardige opvolger te worden. Maar toch jammer dat het geen Europees product meer is. Terwijl het D-segment altijd bij uitstek het terrein was van de Europese merken.