Deze BMW X6-killer is de opvolger van een oude bekende

De BMW X6 is al bijna 20 jaar in ons midden, maar we kunnen ‘m nog steeds niet mooi vinden. Er is nu echter een nieuw alternatief uit Japan, dat iets prettiger op het netvlies ligt. Maak kennis met de Infiniti QX65.

Deze naam is compleet nieuw, maar de QX65 is eigenlijk de spirituele opvolger van een oude bekende: de Infiniti FX. Die auto was van 2008 tot en met 2013 leverbaar en in die periode was het een van de fraaiste SUV’s op de markt. De FX was ook voorzien van dikke motoren: een 3,5 liter V6, een 5,0 liter V8 en een 3,0 liter V6 diesel. En ken je de Vettel Version nog? Die had 420 pk en een dikke spoiler.

Infiniti QX65

In de tussentijd is er nog de QX55 geweest, maar toen was Infiniti al vertrokken uit Nederland. En nu is er wederom een coupé met een sierlijke daklijn: de QX65. Dit is de sportieve versie van de QX60, wat weer de luxe versie is van de Nissan Pathfinder. Volg je het nog?

Misschien vind je de gigantische grille een beetje te veel van het goede, maar voor SUV-begrippen is het geen verkeerd model. De Infiniti QX65 heeft niet zo’n last van het ‘hoge kont-syndroom’ wat de BMW X6 en Mercedes GLE zo lelijk maakt. De proporties kloppen een stuk beter.

Infiniti is hartstikke premium, en dat is ook te zien in het interieur. We zien bijvoorbeeld diamond stitching op de stoelen en zelfs op het dashboard. Ook houtafwerking behoort tot de mogelijkheden. Het ziet er allemaal fraai uit, we kunnen niet anders zeggen.

Motoren

Het motorenaanbod valt een beetje tegen. De QX65 is vooralsnog alleen te krijgen met een 2,0 liter vierpitter, die goed is voor 272 pk. Deze keer kunnen we niet de EU de schuld geven, want Infiniti is al lang niet meer actief in Europa. Gelukkig schijnt er nog wel een versie met V6 in de pijplijn te zitten. Dat is op zich logisch, want de QX60 heeft deze motor ook.

Vinden jullie deze Infiniti QX65 beter gelukt dan de BMW X6? Laat het vooral weten in de reacties. Of zeggen jullie: doe maar gewoon allebei niet? Dat kan ook.