Deze G-Klasse op Marktplaats heeft iets heel speciaals

Vraag tegenwoordig iemand om een Brabus te omschrijven en de kans is groot dat je een verhaal krijgt over matzwarte Mercedes-Benz G-Klasse-SUV’s met walgelijke 24-inch velgen, absurde bodykits en genoeg pk’s om een klein dorp van stroom te voorzien. Kortom: subtiel is anders. Maar Brabus bestond natuurlijk al lang vóór de tijd van koolstofvezel spoilers ter grootte van een picknicktafel. En op Marktplaats staat nu een prachtig stukje Brabus-geschiedenis.

Toen Brabus nog understatement kende

We hebben het hier over een originele G36 Brabus uit 1990, gebaseerd op de iconische Mercedes-Benz G-Class. En nee, dit is niet zomaar een oude G-Klasse met een aftermarket badge op de achterklep. Volgens de verkoper is dit een échte Brabus, en nog een bijzondere ook. Sterker nog: dit zou de eerste G-Klasse van Brabus zijn met de legendarische 3,6-liter zes-in-lijn.

Van deze uitvoering zouden slechts 18 exemplaren gebouwd zijn. Achttien. Dat maakt hem zeldzamer dan menig moderne hypercar waar influencers elkaar om verdringen. Wat hem extra interessant maakt, is dat deze G36 nog uit een tijd komt waarin Brabus vooral draaide om mechanische upgrades en minder om visuele overkill. Dus geen schreeuwerige aero of LED-gekkigheid, maar gewoon een vierkante kast met extra spierballen. En dat maakt hem misschien juist cooler.













Geen AMG-V8, wel karakter

Onder de kap ligt een goedgevulde 3,6-liter zes-in-lijn benzinemotor met 238 pk. Tegenwoordig laat zelfs een warme hatchback dat vermogen zien, maar in 1990 was dat voor een G-Klasse echt serieus indrukwekkend. Vergeet ook niet dat een G-Klasse uit die tijd nog een stuk puurder aanvoelt dan het moderne spul. Minder luxe-SUV, meer onverwoestbare terreinwagen. Meer mechaniek, minder touchscreen.

Deze Brabus heeft volgens de advertentie 162.002 kilometer gereden en verkeert in opvallend nette staat. Zowel interieur als exterieur zouden bijna in nieuwstaat zijn, al blijft Marktplaats natuurlijk Marktplaats. Toch ogen de foto’s echt best wel strak.

















Een investering op wielen?

Dan de prijs, want exclusiviteit is zelden goedkoop. Voor deze zeldzame Brabus vraagt de verkoper 69.500 euro. Veel geld voor een 35 jaar oude G-Klasse? Ja best wel. Maar voor een originele Brabus waarvan er slechts 18 gebouwd zijn, begint het ineens minder absurd te klinken. Zeker nu klassieke Brabus-modellen steeds populairder worden onder verzamelaars.

En er zit nog een bonus aan voor ondernemers: dankzij bouwjaar 1990 valt deze auto onder de youngtimerregeling, waardoor zakelijke rijders fiscaal vriendelijk kunnen instappen. Of je hem koopt als investering, weekendauto of gewoon omdat een moderne G63 je te mainstream is: deze G36 heeft iets wat veel nieuwe performance-SUV’s missen. Karakter.

Link naar de advertentie vind je hier!