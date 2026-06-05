Deze G-Klasse wil eigenlijk een Formule 1-auto zijn

Er zijn mensen die een Mercedes-AMG G63 kopen en denken: perfect, aan deze baksteen op wielen hoef ik niets meer te veranderen. En dan zijn er mensen die naar een G63 kijken en denken: weet je wat deze auto nou echt goed zou staan? Een turquoise carbon motorkap, een absurde bodykit en een rekening van meer dan een ton. Voor die laatste groep heeft tuner Larte Design geweldig nieuws.

Geïnspireerd door Formule 1

Het is de week van getunede G-Klasses denk ik. Deze keer is het echter geen rijdende goudstaaf van Mansory, maar een ontwerp van Larte Design. Deze tuner heeft een nieuw personalisatieprogramma onthuld voor de Mercedes-AMG G63. Het idee is simpel: klanten mogen voortaan zelf bepalen in welke kleur de carbon onderdelen worden uitgevoerd. En als je dacht dat de mogelijkheden beperkt waren tot zwart, grijs of misschien donkerblauw, dan heb je de gemiddelde G-Klasse-koper duidelijk onderschat.

Als demonstratiemodel koos Larte voor een opvallende turquoise kleurstelling die volgens het bedrijf is geïnspireerd op de kleuren van het Mercedes-AMG Formule 1-team. Dat verklaart waarschijnlijk de turquoise accenten. De rest van het ontwerp blijft voorlopig een raadsel. De carrosserie combineert zwarte panelen met turquoise delen, terwijl diverse carbon onderdelen dezelfde kleur hebben gekregen. Zo lopen de tinten zelfs door in de motorkap, waar zwart carbon langzaam overgaat in turquoise carbon. Subtiel is anders, maar dat was denk ik ook niet de opdracht.









Meer bodykit dan terreinwagen

Naast de nieuwe kleuren krijgt de G63 ook de zogenaamde Winner-bodykit van Larte. Dat betekent agressievere bumpers, bredere wielkasten, een aangepaste motorkap, een dakspoiler en een forse diffuser achteraan. Het resultaat oogt... Opvallend. Ook de velgen zijn niet vergeten. De enorme wielen combineren zwarte en turquoise details, zodat werkelijk niemand kan missen dat je veel te veel geld hebt uitgegeven aan deze ombouw.





Het goede nieuws? Je hebt nog geen auto

Wie hier helemaal warm van is geworden, kan alvast beginnen met sparen. Het instappakket van Larte kost namelijk ruim 44.000 euro. Wil je de bodykit in een volledig unieke kleur, dan loopt dat bedrag op naar meer dan 74.000 euro. Ben jij nog echt een grote speler en wil je het interieur in dezelfde stijl laten uitvoeren, dan moet je rekening houden met een prijskaartje van ruim 89.000 euro.

Het allermooiste van dit alles? Voor dat bedrag krijg je nog steeds geen Mercedes-AMG G63. Die moet je natuurlijk zelf meenemen of apart laten regelen door Larte.

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