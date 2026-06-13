Dit is misschien wel het meest ontspannende autospel ooit

De gemiddelde racegame gooit tegenwoordig meer informatie naar je hoofd dan de TikTok-feed van je neefje. Meldingen, uitdagingen, beloningen, battle passes, seizoenen en auto's die je vooral niet mag missen. Soms wil je toch ook gewoon een beetje rijden? Geen druk. Geen klassement. Geen twaalfjarige die je online vertelt wat hij met je moeder heeft uitgespookt. Precies daar lijkt Over the Hill voor gemaakt.

Geen race, geen probleem

Over the Hill komt van Funselektor Labs, de studio achter Art of Rally. Wie die game heeft gespeeld weet ongeveer wat hij kan verwachten: een minimalistische stijl, fraaie landschappen en een opvallend ontspannen sfeer. In plaats van rallyauto's draait het dit keer gewoon om klassieke terreinwagens die verdacht veel lijken op een Toyota Land Cruiser, Land Rover Defender of Mercedes G-Klasse. Het doel is niet om zo snel mogelijk van A naar B te komen. Sterker nog, haast is ongeveer het slechtste dat je hier kunt hebben. Je rijdt door uitgestrekte natuurgebieden, zoekt uitzichtpunten, ontdekt verlaten hutten en verzamelt onderdelen om je terreinwagen aan te passen. Soms moet je een gestrande auto lostrekken of jezelf met een lier uit de bagger halen. Meer avontuur dan competitie dus.

SnowRunner zonder stress

Wie ooit SnowRunner of MudRunner heeft gespeeld, zal veel herkennen. Uiteraard moet je ook hier rekening houden met modder, rivieren, hellingen en grip. Lage gearing is regelmatig je beste vriend en een verkeerd ingeschatte rivier kan nog steeds eindigen met een verzopen motor. Toch voelt Over the Hill heel anders. Waar SnowRunner je vaak opzadelt met zware opdrachten en gekke logistieke uitdagingen, lijkt dit spel dus echt vooral te draaien om ontdekken. Kaart openen, een interessant punt aanwijzen en kijken wat je onderweg tegenkomt.













Het uitzicht is de beloning

De grootste troef van Over the Hill lijkt uiteindelijk niet de physics of de voertuigen te zijn, maar de wereld zelf. Tijdens previews beschrijven spelers hoe ze regelmatig stoppen om simpelweg van het uitzicht te genieten. Dat klinkt misschien als marketingpraat, totdat je de beelden ziet. Uitgestrekte Canadese valleien, bergmeren, bossen en modderige bergpassen vormen het decor voor een spel waarin de reis letterlijk belangrijker is dan de bestemming.

Er zijn nog wat technische kanttekeningen. Sommige spelers melden wisselende prestaties op pc, vooral in dichtbeboste gebieden. Dat is iets waar de ontwikkelaars voor de uiteindelijke release nog werk aan hebben. Maar de basis staat als een huis.

Over the Hill verschijnt later dit jaar eerst op Steam. Daarna volgen versies voor PlayStation 5, Xbox Series X en Nintendo Switch 2.

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