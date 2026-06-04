Deze game laat je Hollywoods bekendste auto's slopen

De racegames vliegen ons echt om de oren, en er zijn er genoeg waarin je wereldkampioen moet worden, een miljoenenbedrijf moet opbouwen of de halve wereldkaart moet vrijspelen. Stuntman doet daar niet aan. Deze game draait om één simpel doel: zo spectaculair mogelijk door een explosie rijden zonder je regisseur teleur te stellen. Goed nieuws voor liefhebbers van ouderwetse arcade-actie, want de franchise maakt een comeback met een flinke dosis Hollywood-magie.

Hollywood als speeltuin

In Stuntman: Hollywood speel je dus niet weer de zoveelste coureur, maar een stuntman die carrière probeert te maken in de filmindustrie. Elke film bestaat uit meerdere afleveringen met hun eigen voertuigen, locaties en opdrachten. Het ene moment probeer je een perfecte powerslide neer te zetten voor de camera, het volgende moment vlieg je over een trein of probeer je een explosie nét voor te blijven. De regisseur geeft opdrachten, de klok tikt door en je hebt slechts een beperkt aantal pogingen om de perfecte opname af te leveren.

Volgens de ontwikkelaars zijn de originele Stuntman-games een belangrijke inspiratiebron, samen met arcadeknallers als Burnout en Split/Second.

Meer sterren, meer spektakel

Naast de verplichte stunts kun je onderweg extra risico's nemen om meer punten te verzamelen. Vlak langs een explosie scheuren, een onmogelijke jump maken of een bocht nét even wat te lekker aansnijden levert extra sterren op. Die sterren kan je dan weer gebruiken om nieuwe beloningen vrij te spelen en je carrière verder uit te bouwen. Daarnaast zijn er nog speciale stuntarena's, extra missies en een garage waarin je alle verdiende trofeeën kunt uitstallen.

Het mooiste aan het hele concept is misschien nog wel dat Stuntman: Hollywood geen open wereld probeert te zijn. Geen honderden verzamelobjecten, geen eindeloze skill trees en geen verplicht online gebeuren. Gewoon korte, intense levels waarin alles draait om snelheid, precisie en gecontroleerde chaos. Het is in ieder geval weer eens wat anders. De releasedatum zullen we nog even op moeten wachten.