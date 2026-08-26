Deze game lijkt op NFS Underground en dat is precies de bedoeling

Het komt wel eens voor dat je een nieuwe game ziet en denkt: wacht eens even, dit komt me wel heel vies bekend voor. Dat gevoel krijg je eigenlijk meteen bij Heatwarped. De nieuwe indiegame van ontwikkelaar Sealime lijkt namelijk wel héél veel op de klassieke Need for Speed-games uit het tunertijdperk. Neonverlichting, asfalt dat altijd nat lijkt, veel nitro, een hoop lelijke bodykits en een stad waarin iedere straat eruitziet alsof hij permanent om drie uur 's nachts wordt verlicht door een discotheek. Geweldig!

Dit ruikt verdacht veel naar Underground

Heatwarped verscheen onlangs uit het niets op Steam en trok eigenlijk meteen de aandacht. De game is nog lang niet af en een officiële releasedatum is er ook niet, maar de demo laat al duidelijk zien welke kant de ontwikkelaar op rijdt.

In die demo kun je met een fictieve auto door een deel van de open wereld rijden, deelnemen aan onder meer een driftwedstrijd en alvast wat aan de auto sleutelen. Die auto ziet er een beetje uit alsof iemand een Nissan 240SX en een Lexus SC in een blender heeft gepleurd. Misschien een beetje apart, maar het zijn vooral de details die het nostalgiesausje extra smaak geven.

De stad is donker, glimmend en overdreven kleurrijk. Er zit een blauwe gloed overheen, neon knalt uit iedere hoek en zodra je op de nitroknop ramt, wordt het beeld wazig en fel. Precies zoals we het ons herinneren uit de gouden periode van Need for Speed. Zelfs de motion blur is bewust ouderwets gehouden. Geen hypermoderne techniek om alles er fotorealistisch uit te laten zien, maar een effect dat nogal veel lijkt op wat je vroeger op de PlayStation 2 zag.

Ook het rijden moet goed voelen

Het knapste aan Heatwarped is misschien nog wel dat Sealime niet alleen naar de buitenkant van de oude NFS-games heeft gekeken. Ook de besturing probeert duidelijk het gevoel van Underground tot en met Carbon te benaderen. Bij het wegrijden spint de auto eerst lekker door, waarna de banden plotseling grip vinden. Daarna voelt de auto behoorlijk stabiel, totdat de achterkant besluit zich ermee te bemoeien. Je kunt de auto flink laten driften zonder dat je meteen achterstevoren staat.

Dat klinkt misschien niet helemaal als het echte leven, maar dat is precies waarom het zo lekker voelt.

Bovendien heeft Heatwarped een voordeel waar de oude games na twintig jaar natuurlijk niet tegenop kunnen: sappige moderne hardware. De hogere framerate en lagere inputlag zorgt ervoor dat de besturing zelfs prettiger aanvoelt dan in de originele games.









BlackBerry, foute bodykits en veel te veel neon

Ook de rest van de game lijkt rechtstreeks uit de nostalgietrein te komen. Je krijgt een telefoon die wel heel erg op een oude BlackBerry lijkt. Daarmee kun je berichten lezen, je kaart bekijken en je volgende race zoeken. De stad heet Ratfield en heeft zelfs een wijk die Ashtray heet. Alsof de ontwikkelaars nog even wilden controleren of er wel genoeg onzin in hun jaren-2000-fantasie zat.

De tuningmogelijkheden in de demo zijn nog wat beperkt, maar er zijn al bodykits met namen als “Ab-Smug”. Dat is ongeveer het niveau van flauwe humor dat perfect past bij een game die vooral wil dat je je weer 14 voelt. Ook de soundtracks zijn leuk. De muziek bestaat volgens de bron uit minder bekende artiesten en haalt inspiratie uit vroege Midnight Club-games en instrumentale rock uit het tijdperk van de eerste Burnout-games.

Heatwarped is dus geen simpele rip-off van een oude NFS. De makers proberen ook echt te begrijpen waarom die games zo leuk waren. En voorlopig lijkt ze dat best goed te lukken.

Een volledige releasedatum is er nog niet, maar de gratis demo staat al op Steam. Dus mocht je nog steeds rouwen om de tijd dat iedereen een neonkit onder zijn auto schroefde en een achterspoiler ter grootte van een picknicktafel vet vond, dan weet je wat je te doen staat.

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