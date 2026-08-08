Deze BMW is uniek, maar was eerst nóg unieker

De E24 6 Serie is toch wel een van de fraaiste auto’s die BMW ooit heeft gemaakt. Het was dus nergens voor nodig om aan het design te gaan lopen rommelen. Toch is dat precies wat het Britse MGA in de jaren ’80 gedaan heeft.

Het resultaat was de unieke The Observer Coupé. Een gekke auto met een gekke naam, want deze BMW is vernoemd naar een krant. Dat zat zo: The Observer zorgde voor de financiering voor dit project. Het plan was om meerdere exemplaren te bouwen, maar het is er uiteindelijk bij eentje gebleven.

Ingenieus dak

Onderhuids is het een BMW 635i CSI, waar verder niks aan gesleuteld is. Pièce de résistance van The Observer Coupé was het dak. Deze auto had namelijk een ingenieus glazen dak dat samen met de achterruit opengeklapt kon worden en in de kofferruimte verdween. Een soort semi-cabrio met een glazen dak dus.



















Het valt je misschien op dat we in de verleden tijd schrijven over het dak: dat is namelijk in 1993 vervangen door een vast dak. Wel heeft de auto nog steeds een panoramadak, maar het USP is deze auto dus kwijt. Dat is een beetje jammer. Alhoewel: het dakmechanisme was nogal complex, misschien moet je juist blij zijn dat de auto een normaal dak heeft gekregen.

Geen Hofmeister-knik

Toch is dit nog steeds een unieke auto, want er was meer aangepast dan alleen het dak. Zo is de C-stijl bijvoorbeeld aangepast, waarbij de kenmerkende Hofmeister-knik verdwenen is. Dat geeft de auto meteen een heel ander look. Verder loopt de kofferklep schuin omhoog, waarschijnlijk om ruimte te bieden aan het glazen dak. Wat verder opvalt zijn de velgen, die een heel hoog hate it or love it-gehalte hebben.

Wat is zoiets nou waard? Dat is heel lastig te zeggen, maar veilinghuis Bonhams – die de auto tijdens Car Week gaat veilen – rekent op € 16.000 tot € 21.000. Geen geld voor een auto waar er maar één van gebouwd is.

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