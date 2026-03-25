Deze gelimiteerde Mercedes op Marktplaats schrijft gewoon af…

Een gelimiteerde sportwagen met weinig kilometers, dan hoop je natuurlijk op minimale afschrijving. Of misschien zelfs winst. Dat valt helaas tegen bij de gelimiteerde Mercedes die we op Marktplaats hebben gevonden.

AMG GT R Pro

Het betreft de AMG GT R Pro, waar er maar 750 van gebouwd zijn. De Pro is de overtreffende trap van de AMG GT R (je weet wel, dat matgroene apparaat). De Pro is nog meer hardcore en gefocust op het circuit.

Motorisch is er geen verschil met de AMG GT R. De biturbo V8 levert nog steeds 585 pk. De Pro moet het hebben van zijn aerodynamica en onderstel. Zo heeft deze versie een andere splitter, extra vinnen op de voor- en achterbumper, kieuwen in de voorschermen, een andere diffuser en een andere spoiler.

Verder profiteert de AMG GT R Pro van een handmatig verstelbaar schroefset en verstevigde stabilisatorstang. Ook heeft de Pro standaard diverse zaken die optioneel zijn op de gewone AMG GT R, zoals keramische remmen en een carbon dak. In het interieur zijn speciale kuipstoelen te vinden.

Afschrijving

Het gaat hier om een origineel Nederlands exemplaar, en die zijn op één hand te tellen. De eerste eigenaar heeft er in 2021 €302.547 voor neergeteld. Sindsdien is er maar 7.713 kilometer mee gereden.

De hamvraag is: wat moet ‘ie nu kosten? We zullen jullie niet langer in spanning laten: de auto wordt op Marktplaats aangeboden voor €249.950. Nog steeds een hoop geld, maar er is dus 50 mille afgeschreven in 7.713 kilometer. Dat valt toch een beetje tegen voor een gelimiteerde sportauto. Maar ja, het is geen Porsche of Ferrari…