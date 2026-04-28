Deze gepantserde Rolls-Royce Cullinan houdt alles tegen

Van buiten zie je niets. Geen dikke bumpers, geen rare panelen, geen Mad Max-praktijken. Gewoon een nette Rolls-Royce Cullinan zoals je hem kent. Alleen… deze specifieke Cullinan kan dingen waar je normaal gesproken een pantserwagen voor nodig hebt.

De stille bodyguard

De ombouw komt van het Canadese Inkas, een bedrijf dat zich specialiseert in gepantserde SUV’s. En hun aanpak is simpel: alles wat je ziet, blijft hetzelfde. Alles wat je niet ziet, wordt serieus aangepakt.

De carrosserie is rondom verstevigd, inclusief deuren, vloer en dak. Daarnaast is er uiteraard kogelwerend glas gemonteerd en zit er een extra scheidingswand tussen passagiers en bagageruimte. Resultaat: deze Cullinan kan onder andere 7.62 mm kogels weerstaan en zelfs twee gelijktijdige granaatexplosies overleven.







Opties voor als het écht spannend wordt

Alsof dat nog niet genoeg is, kun je het pakket nog verder uitbreiden. Denk aan nachtzichtcamera’s, een 360-graden beveiligingssysteem, een zuurstoffiltersysteem en zelfs een ontsnappingsluik in het dak. Voor als je dag echt compleet ontspoort. Ook de motorruimte kan extra bescherming krijgen, zodat alles netjes blijft draaien terwijl de wereld om je heen iets minder wordt.

Het enige wat niet is aangepast? Die heerlijke 6,75-liter V12. Nog steeds goed voor 563 pk, want ook in een rijdende bunker wil je een beetje tempo houden.









Luxe blijft luxe

Wat misschien nog wel het meest bizarre is: vanbinnen merk je dus nauwelijks dat je in een gepantserde auto zit. Het interieur blijft gewoon Rolls-Royce, met lekker veel luxe en leer. Geen kale militaire vibes en groene verf, maar gewoon het comfort waar kopers voor komen.

Hoeveel extra gewicht al dat pantser toevoegt? Geen idee. Maar laten we eerlijk zijn: als je een Cullinan koopt die granaten kan weerstaan, maak je je waarschijnlijk niet druk om een paar kilo extra.