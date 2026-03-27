Feel good Friday: miljardair vernoemt nieuwe Bugatti naar dochter

Iedere naam van een persoon heeft een betekenis. Ja, zelfs X Æ A-12 . Zo betekent mijn naam ‘verheven’ of ‘eerwaardig’. Mooi toch? In dat geval mag je de Bugatti W16 Mistral waar je op deze pagina naar tuurt, ook wel de W16 Mistral ‘vrije vrouw’ noemen.

Bugatti deelt het verhaal van een nieuw geleverde W16 Mistral. De klant stelde de auto van A tot Z samen met één persoon in gedachte: zijn dochter, Caroline. Bugatti noemt de speciale auto ‘’een eerbetoon aan het gezin’’, maar ik zou me minder aangesproken voelen als m’n pa een Bugatti liet bouwen en hem zou vernoemen naar mijn broer of zusje.













Minder speciaal dan je denkt

De Bugatti ‘Caroline’ is samengesteld via Bugatti’s Sur Mesure -programma. Hierbij kunnen klanten een bestaand model compleet personaliseren. Het is echter niet de absolute top van Bugatti’s mogelijkheden. Daarvoor moet je bij de Solitaire-afdeling zijn. Zij maken niet alleen een one-off specificatie, maar een geheel op jouw voorkeuren gebouwde auto. Voorbeelden hiervan zijn de moderne Veyron (de FKP Hommage) , maar ook de Bugatti Brouillard van de Nederlander Michel Perridon . Als je het zo bekijkt, is dit dus een one-off Bugatti voor sloebers.

Oké, dat gaat wat ver misschien, want de W16 Mistral is een wonder van een auto. Het is het laatste Bugatti-model met de iconische 8,0-liter W16-motor. De aandrijflijn met vier turbo’s levert nog steeds 1.600 pk en evenveel Nm aan koppel. Daarmee verzorgt hij een topsnelheid van 420 km/u. Zonder dak hè!

Voor de Carolientje-versie is er gekozen voor een lavendelachtige kleur die afhankelijk van het licht van kleur kan veranderen tussen blauwachtig en roodachtig violet. Verder zijn er aan de binnenkant bloemetjes geborduurd op de deurpanelen en de hoofdsteunen. Natuurlijk bevindt Rembrandt Bugatti's bekende 'Dansende Olifant' zich in de versnellingspook.











Wat er voor de dochteruitvoering van de W16 Mistral is betaald, is niet duidelijk. Om je een denkrichting te geven: de vanafprijs van de 99 Mistrals begon bij 5 miljoen euro.