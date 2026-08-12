Deze gloednieuwe Maybach is samengesteld door een beroemdheid (maar moet je dat willen?)

Als je een basketballer bent van ruim 2 meter moet je natuurlijk wel een auto hebben met een beetje beenruimte. Het is dus niet meer dan logisch dat LeBron James a.k.a. King James rondrijdt in een Maybach S-Klasse.

LeBron heeft recent de vernieuwde Maybach S-Klasse besteld, die in maart werd onthuld. Uiteraard heeft hij deze auto helemaal naar zijn eigen smaak laten aanpassen via de Manufaktur-afdeling. Je wil natuurlijk wel een unieke auto hebben, toch?

Het probleem is alleen: de auto van LeBron James is niet uniek. Mercedes heeft namelijk nog een tweede exemplaar gemaakt. Deze auto is vrijwel identiek, tot aan de LeBron James-logo’s toe. Gelukkig is dat allemaal in samenwerking met LeBron gedaan en het is voor de goede zaak. Deze auto wordt namelijk geveild voor een goed doel.

Dubieuze smaak

LeBron staat niet bekend om zijn smaakvol uitgevoerde auto’s, dus de vraag is of je een auto die is samengesteld door LeBron James wel moet willen. Hij reed eerder in een Aventador met een foeilelijke wrap en een Camaro met gigantische witte karrenwielen.

De uitvoering van deze Maybach zal ook niet ieders ding zijn. De auto is uitgevoerd in een beige-achtige kleur met matchende beige putdeksels. Het interieur is uitgevoerd in groenblauw met beige stiksels in cirkelvormige patronen. Weet je wat? Het interieur is eigenlijk niet eens zo gek.

Wel een V12

Ook leuk: in tegenstelling tot de Nederlandse Maybach heeft deze auto nog wél gewoon een V12. Deze levert 612 pk en 900 Nm aan koppel. Verwarrend genoeg heten zowel de Europese versie met V8 als de Amerikaanse versie met V12 allebei S 680.

Zoals gezegd zal deze auto geveild worden. De opbrengst komt ten goede aan de LeBron James Family Foundation. En nee, dit betekent niet dat het geld naar de familie van LeBron James gaat. Deze stichting zet zich in voor onderwijs in de stad Akron, waar LeBron opgroeide.

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