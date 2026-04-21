Nieuwste Geely is een Audi A6 voor een fractie van de prijs

We leven in rare tijden. Duitse auto’s zien er Chinees uit en Chinese auto’s zien er Duits uit. Neem bijvoorbeeld de nieuwe Geely Galaxy Starshine 7.

Als je AI vraagt om een afbeelding te maken van een Duitse sedan, dan is dit waarschijnlijk wat er ongeveer uitkomt. Van de zijkant lijkt de auto als twee drupels water op een Audi, terwijl de neus sterke Mercedes-invloeden heeft. Het is weer ouderwets kopieerwerk, maar eerlijk is eerlijk: het levert wel een fraaie auto op.

De Starshine 7 lijkt niet alleen op een Audi A6, maar is ook qua formaat heel erg vergelijkbaar. Deze auto meet 4,958 meter, terwijl de nieuwe A6 4,999 meter lang is. Overigens wordt in China alleen de lange A6L geleverd, die met 5,14 meter weer een maatje groter is.

Plug-in hybride

Er zijn geen uitlaten te zien, maar die zitten wel ergens. Dit is namelijk een plug-in hybride. Onder de traditionele motorkap ligt dus ook gewoon een verbrandingsmotor. Een 1,5 liter viercilinder om precies te zijn. Het systeemvermogen komt uit op 424 pk en het systeemkoppel op 526 Nm. Met een accu van 28,3 kWh kun je maar liefst 230 km volledig elektrisch rijden, volgens de CLTC-methode.

De Galaxy Starshine 7 heeft ook een mooier interieur dan veel Duitse auto’s. Qua vormgeving in ieder geval. Over de afwerking durven we geen uitspraken te doen. Ondanks het grote scherm op het dashboard heeft het interieur toch een mooie klassieke uitstraling. Dus ja, we kunnen dit een AliExpress Audi noemen, maar daar doen we de auto eigenlijk mee tekort.

Het mooie is: je hebt wel een premium uitstraling, maar geen premium prijs. Deze luxe sedan kost in China omgerekend slechts € 14.000. Daar heb je hier niet eens een Toyota Aygo voor… Nu zijn de prijzen in China natuurlijk anders, maar ook voor Chinese begrippen is dit een hele goede deal. Een Audi A6L kost daar bijvoorbeeld zo’n 40 mille.