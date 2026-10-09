Deze goedkope Chinese SUV valt letterlijk uit elkaar

Elke auto kan te maken krijgen met een onverwacht probleem. Je kan een wieldop verliezen, er kan een lampje kapot gaan etc. Maar als je wat raars voelt, je in je binnenspiegel kijkt en je ziet vervolgens je hele achteras op straat liggen? Dan kan je er toch wel vanuit gaan dat er iets niet helemaal lekker zit. En het ergste? Het is niet voor het eerst.

Geen SUV wel Lowrider

De ongemakkelijke situatie vond plaats op 6 oktober in Johor Bahru. Voor het geval je net als ik niet weet waar dat ligt, dat ligt dus in Maleisië. Op verschillende foto's en filmpjes is te zien dat een zwarte Chery Omoda 5 'ass to the grass' misschien iets te letterlijk heeft genomen. Niet omdat de vering in doorgezakt ofzo, maar gewoon puur doordat de gehele achteras op straat ligt. Ik kan je alvast vertellen: dat rijdt niet lekker.

En met gehele achteras, bedoel ik ook echt het hele ding. De torsieas, achterwielen, draagarmen, schokdempers en delen van het remsysteem. Alles ligt op straat.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren is deels een raadsel. Er is op de foto's wel wat schade te zien aan de rechter achterdeur en er staat een motor in de buurt van de auto, maar of dat met elkaar te maken heeft. Wie zal het weten. Waarom de auto dus opeens als tweewieler door het leven gaat is dus nog een beetje een raadsel.

En daar zit meteen het interessante deel van dit verhaal.

Want geloof het of niet, dit is niet de eerste keer dat een Omoda 5 in Maleisië zijn achteras verliest. In april 2024 gebeurde bijna hetzelfde. Ook toen brak bij een Omoda 5 tijdens het rijden de achterasassemblage af.

Chery heeft uiteraard de gehele zaak onder de loep genomen en had er een nogal specifieke verklaring voor. Het was allemaal de schuld van een lasmachine. Er was blijkbaar een onderdeel van de machine vervangen en vervolgens niet goed gekalibreerd. Dit resulteerde uiteindelijk in onvoldoende doorgelaste lasverbindingen. Vervolgens stelde de Chinese autobouwer dat 60 auto's daadwerkelijk de dupe zijn van dit nogal vervelende probleem. In totaal werden 600 Omoda 5's uit voorzorg toch maar even gecontroleerd. Het ging om achterassen die in een beperkte productieperiode in augustus 2023 waren geproduceerd.

En ja inderdaad. Dat maakt de beelden uit 2026 nogal ongemakkelijk. Het is namelijk opnieuw een Omoda 5, opnieuw in Maleisië, opnieuw een achteras die niet meer aan de auto zit en opnieuw twee achterwielen die met pensioen zijn gegaan.

Maar: het is op dit moment niet bewezen dat het dezelfde fout is.

En wat nu Chery?

Dus... De belangrijkste vraag die nu beantwoord moet worden is niet hoe het kan dat deze achteras onder de auto vandaan is gekomen, maar om welke auto het nou precies gaat. Want is deze Omoda geproduceerd met onderdelen uit dezelfde periode als de auto's die hetzelfde probleem hadden? Is deze auto destijds gecontroleerd? Is de achteras ooit vervangen? Is het gewoon waardeloos gebouwd?

Goed, allemaal dingen die we dus nog niet weten. Chery heeft er ook nog geen technische verklaring voor gegeven. Het enige dat we dus vooral zeker weten is dat het hele probleem best vervelend is.

Voorlopig is het dus vooral wachten op het onderzoek.

De Omoda 5 heeft in Nederland in ieder geval een vanafprijs van 29.990 euro en wordt standaard geleverd met voorwielaandrijving. Mocht je de gok dus wel willen wagen, de aandrijving werkt in ieder geval nog als je de achteras verliest.

Via: Asiaone

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