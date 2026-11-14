Deze goedkope crossovers van Citroën, Fiat en Opel moeten terug naar de garage

Autoconcern Stellantis heeft een probleem met de Citroën C3 (Aircross), Fiat Grande Panda en Opel Frontera. De drie betaalbare crossovers moeten terug naar de dealer vanwege een terugroepactie.

Uit een nieuwe melding in het RDW-terugroepregister (met referentiecode MGP260439) blijkt dat tienduizenden auto’s wereldwijd worden getroffen door de actie. Er is namelijk een foutje rondom de 12-volt accu. Volgens de officiële omschrijving van de RDW kan de bevestigingssteun van de 12V-accu bij een frontale botsing verschuiven. Als ie verschuift, kan de steun tegen de aansluiting van de accu komen. Bij zo’n botsing kan de verbinding van de accu met de rest van de auto wegvallen of kan de accu kortsluiting maken.

Het gevaar

Zodra de 12V-accu niet meer werkt, kunnen alle elektrische systemen uitvallen, zekeringen worden doorgebrand en bekabeling smelten. In dit geval benoemt de RDW expliciet dat door de botsing de portiervergrendeling niet meer automatisch ontgrendelt en de deuren van buitenaf niet meer geopend kunnen worden. Enorm onhandig als je net een crash hebt gehad. De RDW schaalt het risico dan ook in als 'gemiddeld' onder de categorie elektrische installatie.

Omdat Stellantis tegenwoordig voor zijn betaalbare compacte modellen volop gebruikmaakt van hetzelfde gedeelde Smart Car-platform, treft het mankement direct de drie populaire modellen tegelijk. Wereldwijd gaat het om precies 51.141 voertuigen die teruggeroepen worden. Stellantis Nederland geeft in het register een voorlopige indicatie van 1.495 exemplaren, maar het daadwerkelijke aantal moet nog worden bevestigd.

Wat moeten eigenaren doen?

De oplossing is gelukkig erg eenvoudig. De merkdealer vervangt de huidige bevestigingssteun bij de 12V-accu kosteloos door een aangepast exemplaar dat bij een aanrijding netjes uit de buurt van de accupolen blijft. Rijd je in een recente Citroën C3 (Aircross), Fiat Grande Panda of Opel Frontera? Dan krijg je vanzelf bericht van de importeur om een afspraak in te plannen — of je kunt via de RDW-kentekencheck even spieken of jouw kenteken al in het systeem staat.