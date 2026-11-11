Deze goedkope EV is nu eindelijk interessant

Interessant als je eens met z'n vijven op pad wil.

Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar niet iedere auto heeft vijf zitplaatsen. Ook niet als er gewoon een achterbank in zit. Neem de BYD Dolphin Surf. Een prima betaalbare elektrische auto, maar tot nu toe moest je het met vier zitplaatsen doen. En dat is toch onhandig als je een keer drie mensen achterin wilt meenemen.

Daar heeft BYD nu iets op bedacht. De Dolphin Surf Boost krijgt namelijk een vijfde zitplaats. Geen compleet nieuwe auto dus, maar wel eentje die voor een hoop mensen ineens een stuk praktischer wordt. De vijfzits Boost kost 25.490 euro. Dat is 2.350 euro meer dan de goedkoopste Dolphin Surf Active, die nog altijd vier zitplaatsen heeft.

Voor dat geld krijg je een 43,2 kWh-accu, waarmee je volgens de WLTP-meting 322 kilometer kunt rijden. Snelladen gaat met maximaal 85 kW en achterin past 308 liter bagage. Gooi je de achterbank plat, dan wordt dat 1.037 liter. Verder krijg je onder meer een 10,1-inch touchscreen, smartphone-integratie en de nodige rijhulpsystemen. En dus vijf zitplaatsen.

Ook nog een grotere broer

BYD heeft trouwens ook de Atto 2 Business in de aanbieding. Die heeft 204 pk, een actieradius van ongeveer 420 kilometer en kost minimaal 34.490 euro. Een behoorlijk verschil met de kleine Dolphin dus. Als je ze in het echt wil zien en er dan meteen eentje wil aanschaffen, beide auto's staan deze week op Fleet Expo in Utrecht en zijn volgens BYD direct uit voorraad leverbaar.

De belangrijkste verandering zit hem wat ons betreft toch in die kleine Dolphin. Want hoe goedkoop een auto ook is, als er maar vier mensen in mogen, heb je weinig aan die vijfde veiligheidsgordel. Die zit er nu dus wél.

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