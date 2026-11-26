De Porsche Taycan heeft er een kopie bij. MG heeft in China een nieuw model aangekondigd genaamd de MG 07T. Zeg nou zelf: van achteren lijkt deze stationwagen toch sprekend op een Taycan Cross Turismo?

We maken kennis met de MG 07T via de Chinese goedkeuringsdocumenten. Ik ga er dan ook van uit dat dit model alleen voor China bedoeld is. Dat gebeurde namelijk ook met de 07 sedan. Da's jammer, want de 07T ziet er in alle eerlijk lang niet gek uit. De bijna 5 meter lange touring is van de voorkant wel duidelijk een MG. Kijk maar naar de C-vormige dagrijverlichting. Aan de achterkant zorgen de achterverlichting en diffuser voor de Taycan-look.

Taycan met benzinemotor

Waar de Porsche alleen met elektromotoren wordt geleverd, biedt MG kopers van de 07T een keuze aan. Je kunt een elektrische versie bestellen met 236 of 315 pk of een plug-in hybride aandrijflijn. Een 112 pk benzinemotor wordt hierbij bijgestaand door een 204 pk elektromotor. Tenminste, zo beschrijft MG het. Het lijkt er dus op dat het een PHEV is en geen EV met range-extender (EREV).

Een vanafprijs hebben we nog niet van de MG 07T, maar heel duur zal de EV/PHEV niet gauw zijn. In China liggen de prijzen van nieuwe auto's nou eenmaal een stuk lager dan hier. De MG 07 sedan kost er bijvoorbeeld omgerekend zo'n 15.000 euro. Voor een nieuwe sedan! Zou jij willen dat MG de 07T naar Nederland zou brengen als concurrent voor de ID.7 Tourer of Zeekr 7GT?

Bron: CarNewsChina