Deze Golf-eigenaar maakte van zijn duplicaatcode een project

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Je moet er wat voor over hebben

Je moet er wat voor over hebben

Je moet er wat voor over hebben

Als je je auto wat persoonlijker wil maken kan je natuurlijk van alles doen. Een ander setje velgen, lampen, noem maar op. Deze Golf-eigenaar deed het net iets anders. Hij zag een klein cijfertje op zijn kenteken staan, vond dat vervolgens irritant en besloot dat het anders moest. Wat volgde was een missie die uiteindelijk meerdere bezoekjes aan de RDW zou opleveren.

Weg met die 2

Toen de eigenaar zijn Golf kocht, zat er een kleine duplicaatcode 2 op het kenteken. Voor hem was het gewoon een raar klein cijfertje waarvan hij geen idee had wat het betekende. Dus werd de 2 met wat thinner professioneel van het kenteken verwijderd. Probleem opgelost.

Tot iemand hem vertelde wat die duplicaatcode eigenlijk betekende. Het geeft aan dat het kenteken eerder vervangen is, en dat kan komen door bijvoorbeeld kwijtraken of diefstal. Afijn, een nieuw probleem was geboren: de eigenaar wist ineens dat die 2 er hoorde te staan.

En toen begon het hem te irriteren.

Dan maar een 7

De 2 moest dus verdwijnen. Alleen is dat wat makkelijker gezegd dan gedaan. Een duplicaatcode kun je natuurlijk niet gewoon zelf even veranderen. En het nummer helemaal laten verdwijnen was al helemaal niet mogelijk.

Dus kwam er een briljante oplossing: als er dan toch een duplicaatcode moet staan, maak er dan eentje van die je wél leuk vindt. De keuze viel op lucky number 7.

Daarvoor moest hij natuurlijk even een uitstapje maken naar de RDW. En nog een keer. En daarna nog een keer.

In totaal stond hij vijf keer bij de RDW op de stoep voor zijn kenteken. Dat is leuk voor een paar keer, maar op een gegeven moment begon het een beetje ongemakkelijk te worden wanneer hij weer binnen kwam lopen. “Goedemiddag, ik ben mijn kenteken weer kwijtgeraakt.”

Alsof hij een stempelkaart had.

Vijf keer RDW voor één cijfertje

Het werd ook niet makkelijker gemaakt doordat niet ieder duplicaatcode zomaar ter plekke geregeld kon worden. Een duplicaatcode 5 bleek bijvoorbeeld niet direct beschikbaar, waardoor het kenteken moest worden opgestuurd en speciaal bij de RDW moest worden geproduceerd.

Uiteindelijk lukte het dan toch. De Golf heeft nu een duplicaatcode 7! Of het daarmee officieel de enige Golf met een door de eigenaar gekozen 7 is, durf ik niet te zeggen. Maar de kans is vrij aannemelijk.

En ja, het heeft zeker de nodige bezoekjes en vooral geld gekost.

Maar eerlijk is eerlijk: de 7 staat hem wel.

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