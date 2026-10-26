Deze grote naam wil terugkeren in de Formule 1

Er staat mogelijk een oude bekende voor de deur bij de Formule 1. Een naam die jarenlang bij de sport hoorde, maar inmiddels alweer zestien jaar verdwenen is.

We hebben het over Bridgestone. De bandenfabrikant wil namelijk terugkeren als leverancier van de Formule 1. Volgens RacingNews365 zijn de plannen inmiddels behoorlijk serieus.

Pirelli krijgt concurrentie

Bridgestone leverde tussen 1997 en 2010 banden aan de Formule 1. Eerst in concurrentie met Michelin en vanaf 2007 als enige leverancier. Daarna nam Pirelli het stokje over, en dat merk levert inmiddels al vijftien jaar alle F1-banden.

Maar daar wil Bridgestone dus verandering in brengen. De Japanners waren de afgelopen maanden bij verschillende Grands Prix aanwezig. Ook in Singapore en Austin liepen belangrijke mensen van het bedrijf rond om achter de schermen gesprekken te voeren.

Bridgestone probeerde het in 2023 trouwens ook al. Toen verloor het bedrijf de strijd om het bandencontract maar nipt van Pirelli. Om de kansen te vergroten, heeft Bridgestone onder anderen Hiroshi Imai teruggehaald. Die werkte jarenlang bij McLaren en heeft behoorlijk wat ervaring in de Formule 1.

Een terugkeer kan op zijn vroegst in 2029 plaatsvinden. Pirelli heeft namelijk nog een contract tot en met 2028. Naar verwachting begint de FIA volgend jaar met de zoektocht naar een bandenleverancier voor de periode daarna.

En Bridgestone is niet de enige geïnteresseerde. Ook Hankook zou belangstelling hebben en zelfs de naam Michelin wordt toch maar weer genoemd.

Het zou wel wat zijn, V8 terug, Bridgestone terug, nu alleen Michael Schumacher nog en dan zijn we helemaal klaar!