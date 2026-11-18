GTA 6 krijgt naast een nieuwe omgeving, hoofdpersonages en niveau van realisme ook een boel nieuwe auto’s. Dit zijn alle auto-debutanten in Grand Theft Auto VI.

Wie al jaren in de GTA-werelden meegaat kent inmiddels wel de Grotti Cheetah, Bravado Banshee en Vapid Dominator. Hoewel er ruim tweehonderd vertrouwde modellen terugkeren in GTA 6 komen er nog best wat nieuwe auto’s bij. Bij de release van de nieuwe Grand Theft Auto voegt Rockstar Games maar liefst 46 nieuwe auto’s toe aan het spel. Dat is dus nog zonder motorfietsen, vrachtwagens en andere vervoermiddelen, laat staan wat nieuwe vaar- en vliegtuigen.

Een van de nieuwe auto’s ga je in de offline-modus veel gebruiken. De klassieke pick-up genaamd Vapid Ganado '70 is de persoonlijke auto van hoofdpersoon Jason Duval. De pick-up is gebaseerd op de Ford Ranchero en Mercury Cougar uit de jaren ‘70. Van hetzelfde merk krijgen we ook de Vapid Dominator '67, een namaak van de eerste generatie Ford Mustang. Eindelijk!

Ook krijgen we een nieuwe klassieker die je misschien niet kent. Ik dacht in eerste instantie dat het een Jaguar E-Type moest voorstellen, maar het schijnt een Kellison J4 te zijn. Het is de auto waar Jason en Lucia hierboven tegenaan leunen en waar je hieronder een koplamp van ziet. Ik had nog nooit van die auto gehoord, maar we hebben bij Autoblog wel al eens geschreven over een andere Keliison-kopie.

Disclaimer

Helaas is de lijst hieronder verre van compleet. De opsomming komt van GTAbase.com en bestaat uit auto’s die gespot zijn in trailers en screenshots nog voor het spel uitkwam. Bij een behoorlijk deel van de auto’s weten we nog niet hoe het model in het spel heet. We hopen dit zo snel mogelijk bij te werken.



Alle nieuwe auto's in GTA 6

GTA 6-auto Echte auto('s) waarop de GTA 6-auto is gebaseerd Bravado Bison 900 '95 Monster Truck Dodge Ram (2e generatie) in Monster Truck-uitvoering Bravado Bison 1800 (Police) Ram 1500 (DT) (politie-uitvoering) Bravado Police Buffalo STX Pursuit Dodge Charger (2015) (politie-uitvoering) Bravado Police Gauntlet Interceptor Dodge Challenger SRT Demon (2018) (politie-uitvoering) Declasse Granger Police Chevrolet Suburban (politie-uitvoering) Declasse Mamba GT Shelby Daytona Coupe Dundreary Police Landstalker XL Lincoln Navigator (4e generatie) (politie-uitvoering) Pegassi Police Tempesta Lamborghini Huracán / Centenario / Lotus Esprit-concept (2015) (politie-uitvoering) Schyster PMP 700 Chrysler 300 (2e generatie, LD) Vapid Dominator '67 Ford Mustang (1e generatie) Vapid Dominator '67 Buggy Ford Mustang (1e generatie) met verhoogde off-road ophanging Vapid Ganado '70 Ford Ranchero (1970) en Mercury Cougar (1969–1970) Vapid Lowline Ford Taurus (2013–2019) Vapid Montagne Ford Explorer (6e generatie) Vapid Police Ghost (Stanier LE) Ford Crown Victoria (politie-uitvoering) Vapid Police Montagne Ford Explorer (6e generatie) (politie-uitvoering) Vapid Reclaimer Ford Ranger (T6, 2019–2023) Vapid Riata Classic Ford Bronco (1e generatie) Vapid Sandking XT Ford Super Duty (4e generatie) ? Audi A7 / RS7 (2e generatie) ? Audi Q7 (2e generatie) ? Buick Reatta Convertible ? Buick Regal (6e generatie) ? Buick Skylark (6e generatie) ? Cadillac Eldorado (1959) ? Chevrolet Impala (10e generatie) ? Chevrolet Sonic ? Chrysler LeBaron Town (1986–1988) ? Chrysler Sebring (2e generatie) en Dodge Stratus (2e generatie) ? Dodge Durango (3e generatie) ? Ford Explorer (2e generatie) ? Ford Explorer Sport Trac ? Ford Explorer Sport Trac (Lifeguard-uitvoering) ? Honda Accord (10e generatie) ? Kellison J4 ? Lamborghini Aventador ? Lincoln Mark VIII ? Mercedes-Benz C-Klasse (W205) ? Mercedes-Benz CLE-Klasse (A236) ? Mercury Comet (1e generatie, 1960–1961) ? Polaris Ranger Sirius (merk nog onbekend) Mercury Cougar (1970) Swamp Buggy (merk nog onbekend) Palm Beach Swamp Buggy ? Toyota RAV4 (5e generatie) ? Volkswagen Jetta



Bron: GTAbase.com

