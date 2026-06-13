Hardste C63 AMG ooit gemaakt is praktisch nieuw

Een atmosferische V8. Achterwielaandrijving. Brede wielkasten. Een Black Series-badge. Soms heb je aan vier ingrediënten genoeg om een toekomstige klassieker te maken. De meeste Mercedes C63 AMG Black Series-exemplaren hebben in de tussentijd waarschijnlijk een flink aantal achterbanden versleten en meer dan eens een circuit gezien. Dit exemplaar lijkt echter een totaal ander leven te hebben geleid.

Misschien wel de beste AMG ooit

Vraag een AMG-liefhebber naar de ultieme Black Series en de kans is groot dat de C63 AMG Black Series vroeg of laat wordt genoemd. Niet alleen vanwege de motor, maar vooral vanwege de manier waarop Mercedes-AMG deze auto ontwikkelde. De Black Series was namelijk veel meer dan gewoon een C63 met een beetje extra vermogen. Mercedes maakte de carrosserie een flink stuk breder, vergrootte de spoorbreedte, monteerde een mechanisch sperdifferentieel en voorzag de auto van een volledig herzien onderstel met verstelbare dempers. Ook de wielen waren uiteraard lichter dan die van een standaard C63.

Destijds waren sommige journalisten zelfs meer onder de indruk van het chassis dan van de motor. De Black Series remde harder, stuurde scherper en voelde eerder als een goed afgestelde toerwagen dan als een luxe Duitse coupé. Met het optionele Track Package kwamen daar nog extra kleverige Dunlop-banden en een extra koeler voor de achteras bij.











Een motor uit een betere tijd

Onder de kap ligt de inmiddels legendarische M156 V8. Een heerlijke atmosferische 6,2-liter achtpitter die in de Black Series 517 pk en 620 Nm produceert. Daarmee beukt deze AMG in 4,2 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt standaard 250 km/u, maar met het AMG Driver's Package loopt de Black Series door tot 300 km/u. Wat deze V8 zo bijzonder maakt, is dat hij nog uit een tijd komt waarin AMG problemen oploste door simpelweg gewoon meer cilinderinhoud toe te voegen. Turbo's waren niet nodig en van elektromotoren had nog niemand gehoord.

Het resultaat is een soundtrack die vandaag de dag nog steeds kippenvel weet te creëren. Bij stationair toerental gromt de V8 al dreigend, maar bovenin verandert dat geluid in een rauwe mechanische brul waar moderne AMG's met hun turbo's, partikelfilters en hybride ondersteuning alleen nog maar van kunnen dromen.













De kilometerstand maakt hem bizar

Alsof een C63 AMG Black Series al niet bijzonder genoeg is, gaat het hier ook nog eens om een vrijwel nieuwe auto. Wereldwijd werden slechts ongeveer 800 exemplaren gebouwd tussen 2011 en 2015, waarmee het model tegenwoordig tot de meest gewilde moderne AMG's behoort. Dit specifieke exemplaar werd in 2014 nieuw geleverd in Duitsland aan de eerste eigenaar en is uitgevoerd in MANUFAKTUR Diamond White Metallic met een zwart leder/Alcantara-interieur met rode stiksels. Ook de volledige documentatie is aanwezig, inclusief onderhoudsboekje, handleidingen, datacard, COC-document en beide originele sleutels.

De auto staat momenteel te koop bij Auto Leitner. Voor deze Duitse tijdcapsule moet wel diep in de buidel worden getast, want de vraagprijs bedraagt 302.500 euro inclusief btw.

Veel geld voor een C-Klasse? Tuurlijk. Maar de combinatie van een atmosferische V8, achterwielaandrijving, Black Series-badge en een kilometerstand van slechts 322 kilometer zorgt ervoor dat dit allang geen gewone C-Klasse meer is. Mocht je het allemaal wat te veel vinden kan je altijd nog wachten op de spirituele opvolger van de C63 Black Series.