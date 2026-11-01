Deze heerlijke vierzitter is de sterkste PHEV ter wereld!

Je hoort er tegenwoordig als luxe automerk niet meer bij als je geen aparte afdeling met een vreemde naam hebt voor de op maat gemaakte, one-of-one unieke modellen. Zelfs de kleine speler Karma Automotive doet mee, al doet dit merk het wel weer anders dan anderen.

Karma bouwt op jaarbasis al niet veel auto’s, dus als je een Karma koopt heb je per definitie al een limited edition. Maar met het 'Eximius bespoke vehicle program' richt het merk uit Californië zich op de buitencategorie klanten. In samenwerking met de ontwerpers en ingenieurs van Karma kan een klant een one-of-one laten bouwen die nooit meer herhaald zal worden. Tot zover het bekende verhaal dus. Waar de meeste fabrikanten een grens trekken bij de carrosserievorm en de motorisatie voegt Karma daar de hele aandrijflijn aan toe.

Voorbeeldje: de Eximius 1

Het allereerste bouwwerk uit dit programma beleefde gisteren zijn debuut op het Concours at Wynn in Las Vegas. Het luistert naar de naam “Eximius 1” en is een extreem brede, op het circuit gerichte vierzitter. De anonieme koper – een doorgewinterde Karma-rijder die zijn Revero nét wat te braaf vond – helpt momenteel mee aan de verdere ontwikkeling van de auto.

De voorbeeld one-off staat op het platform van de Revero: een EREV met driecilinder die als generator werkt voor een 544 pk sterke elektromotor. Bij de Eximius 1 maakt de driepitter plaats voor een gigantische 6,2-liter V8 met 550 pk. Succes met het verwerken van acht in plaats van drie cilinders in de architectuur. Het helpt dat de V8 niet alleen stroom gaat voeden aan de elektro-aandrijflijn van 645 pk. Karma claimt dat met bijna 1.200 pk de Eximius 1 de sterkste ‘Plug-In Hybride series ter wereld’’ moet zijn.

De Karma gebruikt zijn vermogen om in 2,7 seconden van 0 naar 96 km/u te schieten en heeft een verwachte topsnelheid van meer dan 320 km/u. Om het allemaal een beetje leuk op de weg te houden krijgt de Eximius 1 een semi-actieve Öhlins-ophanging en koolstof-kermarische remmen met tweedelige gegroefde schijven.

De heerlijke koets en het interieur

Optisch laat de Eximius 1 er geen misverstand over bestaan wat zijn bedoelingen zijn. Op de buitenste laklaag na is élk carrosseriepaneel opgebouwd uit koolstofvezel. Door dikke wielkastverbreders is de auto 50 millimeter breder dan een standaard Revero. Er zit een agressieve splitter onder, er steken twee uitlaatpijpen vlak achter het linker voorwiel naar buiten, er zit een leuke GT-vleugel op een grote diffuser. De voorkant en motorkap lopen over van naakt glanzend carbon naar een Borealis Blue-lak. De Eximius 1 staat trouwens op 21-inch magnesiumvelgen met centrale wielmoer. Erg puik allemaal hoor.

Het interieur is gestript tot het hoogstnodige voor circuitgebruik. De Recaro-kuiperstoelen van koolstofvezel zijn bekleed met blauw alcantara en Italiaans leer. Verder vind je overal blauw getint koolstofvezel en gefreesde aluminium pedalen. De middenconsole van koolstofvezel is versimpeld tot de absolute essentie. Veel meer dan een pook, raambediening, sleutelhouder en kill switch zit er niet op. De console loopt door naar de achterbank, waar met een speciale riem de op maat gemaakte carbon racehelm van de koper verankerd kan worden.

De prijs?

Wat een Eximius-project zoals deze voorbeeldopgave moet kosten, is natuurlijk niet bekend. Volgend jaar moet ie af zijn. Gezien het feit dat de fabrikant een nieuwe V8-aandrijflijn bouwt voor één koper, kun je er op rekenen dat het prijskaartje minstens zo bizar is als de specificaties.

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