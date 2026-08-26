Deze heftige G-Klasse heeft een dak waar 3.000 uur aan is gewerkt

Een Mercedes G-Klasse van drie miljoen euro. Jazeker. Geen typefout, geen overenthousiaste verkoper en ook geen G63 met een paar opties te veel. Carlex Design heeft een one-off gebouwd die voor 3 miljoen euro van eigenaar mag wisselen. En hoewel er werkelijk overal extreem veel werk in zit, is vooral één onderdeel verantwoordelijk voor een behoorlijk absurd verhaal: het dak.

Kunst op je dakkie

Carlex heeft naar eigen zeggen meer dan 3.000 uur aan het dak van de G-Stallion gewerkt. Dat begon natuurlijk niet met een goedkope spuitbus van de Action en een middagje creatief doen, maar met een kale aluminium plaat. Die werd volledig met de hand gevormd met traditionele metaalbewerkingstechnieken en houten mallen. Toen de vorm eindelijk goed was, begon het volgende vervelende klusje: schilderen.

Het dak kreeg een combinatie van zwart, zilver en goud, met in het midden een enorme afbeelding van een paard en allerlei ingewikkelde patronen eromheen. Kunst is natuurlijk subjectief. De ene persoon ziet een indrukwekkend stukje vakmanschap, de andere ziet een G-Klasse die drie miljoen euro kost en vraagt zich af waarom iemand in vredesnaam zijn dak zo heeft toegetakeld.

Het kleine probleem is bovendien dat het kunstwerk zich op het dak bevindt. Je kunt er als eigenaar dus vooral van genieten wanneer je toevallig een glazen garage hebt, een hoog balkon bezit of graag met een ladder naast je auto staat. Handig is anders.







Alsof het dak nog niet genoeg was...

Carlex heeft ook de rest van de G-Klasse onder handen genomen. De koets kreeg een compleet aangepaste bodykit met uitgebouwde spatborden en nieuwe bumpers. Daaroverheen komen speciale pinstripes en andere details waarmee je vooral heel duidelijk maakt dat jij meer hebt betaald dan iemand anders.

Binnenin wordt de cabine minstens zo extravagant. Vrijwel alles is bekleed met maroonkleurig leer: de stoelen, deuren, het dashboard, stuur en de middenconsole. Daarnaast vinden we Alcantara, metalen details, gespen en allerlei handgegraveerde elementen. Het is dus niet zo dat Carlex 2.997 van die 3.000 uur alleen op het dak heeft doorgebracht. De rest van de auto mocht blijkbaar ook meedoen. En dat is maar goed ook. Anders zou je voor drie miljoen euro een G-Klasse krijgen met een extreem duur dak en verder gewoon een stuur en een veel te hoog brandstofverbruik.











€ 3 miljoen voor deze G

Carlex wil de one-off voor ongeveer 3 miljoen euro verkopen tijdens een internationale jacht- en paardensportbeurs in Abu Dhabi. Dat is waarschijnlijk een van de weinige plekken ter wereld waar iemand bij zo'n prijskaartje niet direct vraagt of er misschien nog 2,9 miljoen euro van af kan.

Of iemand het bedrag daadwerkelijk neerlegt, moet nog blijken. Maar één ding is zeker: dit is geen auto die je koopt omdat je een praktische G-Klasse zoekt. Je koopt hem omdat je blijkbaar vindt dat een normale G63 gewoon te goedkoop is en geen mooi dak heeft.

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