Deze Hyundai kan straks zomaar de leukste van allemaal worden

Hyundai N is blijkbaar van plan om niet langer genoegen te nemen met gewoon een paar snelle varianten van bestaande modellen. Het merk wil de komende jaren flink gaan uitbreiden en heeft daarbij een nogal opvallend plan op tafel liggen: een nieuwe performance-auto met achterwielaandrijving. En dat is interessant, want zo'n auto heeft Hyundai N momenteel helemaal niet.

Hyundai N wil flink groter worden

Tijdens Hyundai's Investor Day werd duidelijk dat N flink wat grotere ambities heeft. De performance-afdeling moet groeien van de vijf modellen die ze nu aanbiedt, naar meer dan zeven modellen in 2030. Dat is niet het enige groeiplan. Hyundai mikt ook nog eens op een enorme sprong in verkoopcijfers: van ongeveer 20.000 N-modellen in 2025 naar 100.000 exemplaren in 2030. Daarvoor moet er dus behoorlijk wat nieuw spul bijkomen.

Een van de meest opvallende modellen staat in een overzicht van Hyundai als een front-engined RWD/AWD. Dat betekent dus: motor voorin en aandrijving naar de achterwielen, met vierwielaandrijving als mogelijkheid. En daar worden we natuurlijk hongerig van. Een N-model met achterwielaandrijving zou namelijk iets toevoegen wat de divisie op dit moment helemaal niet heeft. Hyundai zegt trouwens ook dat dit model volgens de eigen analyse een potentieel marktaandeel van 22 procent van het relevante performance-segment heeft. Pittig.

Wat er precies onder de kap komt, weten we nog niet. Hyundai heeft niet bevestigd of het een verbrandingsmotor, volledig elektrische aandrijflijn of misschien een plug-in hybride wordt. Een benzinemotor zou leuk zijn, gezien het huidige performance-segment, maar voorlopig is dat helaas niets meer dan speculatie. We moeten dus nog even geduld hebben voordat we feest kunnen vieren. Of niet.

Mogelijk een serieuze sportauto

Wat we wél weten, maakt deze Hyundai interessant. Het wordt een relatief groot model dat boven de huidige IONIQ 5 N en IONIQ 6 N in het gamma komt te staan. En juist dat geeft Hyundai N de kans om zich met een heel ander soort auto te meten zoals: BMW M, Mercedes-AMG en Audi Sport. Een auto met de motor voorin, aandrijving op de achterwielen en de mogelijkheid van vierwielaandrijving heeft in ieder geval de juiste ingrediënten voor een serieuze performance-auto.

Maar deze nieuwe N wordt niet de enige uitbreiding. Hyundai werkt ook aan een compacte FF-crossover, waarvan het goed mogelijk is dat die als een nieuwe Kona N op de markt komt. Daarnaast wordt gekeken naar andere plekken in het gamma, waaronder een compacte elektrische N, mogelijk een IONIQ 3 N.

Aan de bovenkant van het aanbod heeft Hyundai ook nog een zooitje ambities. Daar wordt gekeken naar een premium SUV, een premium EV en een sportieve GT. Die laatste klinkt misschien nog wel het interessantst, al hoeven we die voorlopig niet in de showroom te verwachten. Mocht een van die modellen daadwerkelijk groen licht krijgen, dan zal de introductie waarschijnlijk pas ergens in 2030 liggen.

Hyundai N wil overal tussen zitten

Met meer dan zeven modellen wil Hyundai N zijn wereldwijde verkoop flink vergroten. De divisie mikt op een groei van ongeveer 30 procent van de relevante markt nu naar meer dan 60 procent in 2030 en wil actief zijn in meer dan 40 landen. Dat is best wel ambitieus voor een afdeling die nog niet zo lang geleden vooral bekendstond om een paar opgevoerde Hyundais. Maar juist die achterwielaangedreven auto kan misschien wel het verschil maken. De Ioniq 5 N en Ioniq 6 N hebben al laten zien dat Hyundai serieus werk maakt van performance-EV's. Een grotere N met achterwielaandrijving zou daar een compleet nieuwe dimensie aan toevoegen.

Of het nou een benzineauto, EV of plug-in hybride wordt. Als Hyundai N straks daadwerkelijk een achterwielaangedreven sportauto met voldoende vermogen op de markt zet, hebben de Duitsers er in ieder geval een nieuwe concurrent bij.

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