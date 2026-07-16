Iconische coupé keert terug, met de juiste motor!

Britse automerken zijn bijna nooit permanent dood. Vroeg of laat is er altijd wel weer iemand die een merk nieuw leven in gaat blazen. Zo ook Jensen, bekend van de Interceptor.

Zoals het een Brits sportwagenmerk betaamt, heeft Jensen een woelige historie. Het originele Jensen Motors ging al in 1976 failliet. In 2001 werd het merk gereïncarneerd met de Jensen S-V8. Meer dan 20 auto’s wisten ze echter niet te bouwen. Vervolgens gingen er twee verschillende bedrijven aan de haal met de naam Jensen: in 2010 werd Jensen International Automotive opgericht en in 2015 de Jensen Group.

Moderne Interceptor

Hoe dat rechtentechnisch precies zit, weten we niet, maar Jensen International kondigt nu in ieder geval een nieuwe auto aan. Dit is een moderne versie van de iconische Jensen Interceptor. Deze auto combineerde een Italiaans design (van Carrozzeria Touring), met een Amerikaanse V8 en Britse eh… bouwkwaliteit.

Jensen International stuurt nu de eerste teasers de wereld in, en die zien er veelbelovend uit. We zien een langgerekte, fraai geproportioneerde coupé. Het silhouet doet niet direct denken aan de Jensen Interceptor, maar als je kijkt naar de C-stijl is duidelijk te zien waar de inspiratie vandaan komt.

Historisch verantwoorde motor

De motor is ook historisch verantwoord, want de nieuwe Jensen Interceptor krijgt gewoon een dikke V8. Verdere technische details zijn er niet, we weten alleen dat het een V8 is met supercharger. Dat moet haast wel een Amerikaanse V8 zijn, net als het origineel.

Bij dit soort projecten is altijd maar de vraag hoever ze nu echt zijn, maar het eerste prototype kan volgens Jensen daadwerkelijk rijden. Alleen niet op de openbare weg, want Jensen spreekt van een “track-focused special”. Dat is iets minder historisch verantwoord, want een raceauto is de Interceptor nooit geweest. Bovendien ziet de auto op de plaatjes eruit als een enorme sloep, niet als een lichtvoetig circuitspeeltje.

Toch wil Jensen inzetten op zowel straatauto’s als circuitauto’s met het productiemodel. Als het project überhaupt van de grond komt. We vrezen van niet, maar we hopen van wel.

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