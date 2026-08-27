Tesla-losers filmen massaal hun gevaarlijke FSD-trucjes

Tesla heeft met FSD een systeem gebouwd dat best veel werk uit handen kan nemen. Ik ben er niet zo'n fan van, maar ik snap dat sommige mensen het geweldig vinden. Sommige van deze mensen hebben die boodschap alleen net iets te serieus genomen. Op sociale media zie je inmiddels Tesla-rijders die tijdens het rijden gamen, werken, televisie kijken en slapen. Natuurlijk wordt dat allemaal uitgebreid gefilmd, want een levensgevaarlijk idee is blijkbaar nog leuker wanneer het goed scoort op TikTok.

De bestuurder doet even niet mee

De voorbeelden zijn inmiddels best heftig. In één video ligt een bestuurder blijkbaar gewoon te slapen terwijl de Tesla met Full Self-Driving aan over de snelweg rijdt. Een andere eigenaar zit met een gamecontroller te spelen en beweert vervolgens trots dat hij de camera voor bestuurdersmonitoring te slim af is. En waarom zou je ook stoppen bij gamen? Er is ook iemand die tijdens het rijden televisie kijkt op het centrale scherm. Weer een ander heeft zijn laptop opengeklapt in de bestuurdersstoel en maakt van zijn Tesla een soort rijdend kantoor.

Het opvallende is dat dit soort filmpjes dus niet stiekem worden gemaakt. De bestuurders zetten ze juist vol trots online om te laten zien wat hun auto volgens hen allemaal kan. De boodschap is vaak: kijk eens hoe weinig ik nog hoef te doen. Dat is dus precies niet de boodschap die je bij een rijhulpsysteem zou willen zien.

FSD heet niet voor niets Supervised

Tesla noemt het systeem Full Self-Driving (Supervised). En ja, dat woordje tussen haakjes is nogal belangrijk. Volgens Tesla vereist het systeem actieve supervisie en maakt het de auto niet autonoom. De bestuurder blijft dus gewoon verantwoordelijk. Maar toch zijn sommige eigenaren inmiddels vooral bezig met de vraag hoe ver ze kunnen gaan voordat Tesla ingrijpt.

De auto probeert bestuurders natuurlijk bij de les te houden met bijvoorbeeld stuurinput en een camera in het interieur. Die camera houdt de bestuurder in de gaten en bij continu negeren van waarschuwingen kan FSD tijdelijk worden uitgeschakeld. Maar ook dat blijkt voor sommigen vooral een uitdaging te zijn.

Er verschijnen inmiddels video's waarin bestuurders creatief proberen de monitoring te omzeilen. Zo wordt bijvoorbeeld een biljet voor de interieurcamera gehangen. Er worden daarnaast zelfs hulpmiddelen en software aangeboden om bepaalde beperkingen van het systeem te omzeilen, zoals de blokkade op video afspelen tijdens het rijden.

Je zou ook kunnen denken: misschien moet je gewoon even opletten met je bek. Maar dat is natuurlijk minder geschikt voor Instagram.

Het probleem zit niet alleen in de Tesla

Je kunt deze domme mensen natuurlijk verwijten dat ze achter het stuur idiote dingen doen. En dat is hartstikke terecht. Slapen, gamen of met een laptop werken terwijl je met hoge snelheid over een openbare weg rijdt, is nou niet de meest handige manier om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Maar Tesla heeft hier ook een interessant probleem. De naam Full Self-Driving klinkt voor een leek nu eenmaal alsof de auto ongeveer helemaal zelf rijdt. Tesla zet daar officieel nadrukkelijk “Supervised” achter, maar op sociale media blijft eigenlijk vooral dat eerste deel hangen.

En als eigenaren vervolgens massaal gaan filmen hoe weinig ze eigenlijk doen, helpt dat beeld natuurlijk niet bepaald mee. Sterker nog: Tesla probeert zijn systemen juist steeds strenger te monitoren, terwijl sommige gebruikers op internet bijna een wedstrijd maken van het omzeilen van al die beveiligingen.

Dan krijg je een nogal bizarre situatie waarin de fabrikant zegt “blijf opletten”, terwijl een deel van de klanten zegt “kijk eens, ik hoef helemaal niet op te letten”. Dat laatste levert misschien veel views op, maar is geen experiment dat je op de openbare weg hoeft uit te voeren.

Want stel het gaat even niet zo lekker en je veroorzaakt een ongeluk...

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