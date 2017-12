Deze kalender met babes komt van Nederlandse bodem

Fleurige babes op de laatste vrijdag van 2017.

Sommigen van jullie hebben er vanavond de laatste werkdag van 2017 opzitten. Het héle jaar niet meer werken, een gelukzalig gevoel moet dat zijn. Vanaf nu is het dan ontspannen en wachten op de oliebollen. Maar al snel kan die ongekende vrijheid omslaan in stress. Hoe kom je die tijd door voordat je maandag met een kater de skischansspringers in Garmisch-Partenkirchen ziet vliegen?

Mocht de hartslag al een beetje omhoog gaan bij deze gedachte, hebben we goed nieuws voor je. Wij van autoblog gaan namelijk door met onze noeste arbeid tot het bittere einde, om je nog een paar puike artikelen voor te schotelen voordat 2018 officieel begint. Artikelen zoals deze over de kalender van Rymax.

De afgelopen weken hebben we je al de nodige kalenders voorgeschoteld. Deze kleinoden kennen vooral een grote traditie in Duitsland, hoewel sommige wat meer premium zijn dan andere. AB-lezer Daniel stuurde echter een mailtje, om ons erop te wijzen dat het Nederlandse oliebedrijf RYMAX keihard de strijd aangaat met onze Oosterburen. Je zou kunnen zeggen dat dit de Spyker is onder de autokalenders. Bekijk de pics en oordeel zelf: dappere poging, of gemiste kans?



Bedankt Daniel voor de tip!