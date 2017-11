Deze kalender voor 2018 is uitverkocht (NSFW)

De reden laat zich raden, er staat namelijk een Alfa Romeo 159/Spider/Brera op.

Het schitterende front van de officieuze auto van autoblog wordt geflankeerd door het eveneens bevallige front van een babe. Ook de rest van de kalender bestaat uit foto’s bestaande uit de geijkte combinatie van auto/motor gerelateerd staal en zachte vormen.

Als we ons goed concentreren zien we naast de Alfa onder andere ook een Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Porsche 996, Mercedes G-Klasse, Citroën 2CV en een Pirelli F1-band de revue passeren.

Normaal houdt teNeues zich overigens niet per se bezig met de combinatie auto’s en vrouwen. Het is een uitgeverij die al in 1931 werd opgericht in Krefeld en zich aanvankelijk bijvoorbeeld bezig hield met leerzame zaken die aan de muur konden hangen in scholen. Wat ons betreft mogen ze hier echter een nieuwe traditie van maken. Het fotomateriaal is toch net wat fijner dan bij de Jungbauernträume 2018 kalender.

De kalender was te koop voor 14.99 Euro, maar is helaas uitverkocht. Misschien wordt er nog een extra batch gemaakt?