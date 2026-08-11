Deze keigave Diablo restomod heeft een vleugje Murciélago

Vroeger was niet alles beter. Een Lamborghini Diablo was verre van perfect. Natuurlijk, dat is een deel van de charme, maar je kunt niet zeggen dat er niks te verbeteren valt aan deze auto. Dat is dan ook wat Eccentrica gedaan heeft.

In 2023 maakten we kennis met de Eccentrica V12. Dit was een zwaar aangepaste Diablo die echter wel trouw bleef aan het origineel. Ook qua design. Nu, drie jaar later, presenteert Eccentrica het logische vervolg: een Roadster.

V12 Roadster

Deze keer heeft het bedrijf uit San Marino wat meer artistieke vrijheid genomen. Er was natuurlijk gewoon een Diablo Roadster, maar de raampartij van deze Eccentrica V12 Roadster doet ons meer denken aan de Murciélago Roadster. Die was met open dak heel gaaf, maar had een oerlelijke softtop. Het lijkt erop dat Eccentrica het dak gewoon achterwege heeft gelaten. Daar wordt namelijk met geen woord over gerept en de lage zijruitjes zien er ook niet uit alsof er een dak op past.

Eventuele overeenkomsten met de Murciélago zijn misschien geen toeval, want Maurizio Reggiani is bij dit project betrokken. Hij was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Murciélago en later als CTO van Lamborghini ook voor de Huracán en de Aventador.

Grondig aangepast









Eccentrica heeft de Diablo grondig aangepast, met een grotere spoorbreedte, een chassis dat verstevigd is met carbon en een carrosserie die volledig uit carbon bestaat. Verder is de geometrie van de ophanging aangepast en is de auto voorzien van semi-actieve schokdempers en nieuwe Brembo-remmen.

Aan de V12 is ook gesleuteld, maar wel met respect voor het originele karakter. Eccentrica is niet doorgeschoten met het vermogen. De V12 is nog steeds atmosferisch en levert nu 550 pk bij 7.000 toeren en 600 Nm bij 6.500 toeren. Ook is de auto nog steeds handgeschakeld, om een old school rijbeleving te houden.

Prijs

Al met al is dit zeer gave restomod, die de Diablo waarschijnlijk alleen maar beter maakt. Voor dit speeltje zul je wel diep in de buidel moeten tasten. Een prijs wordt nog niet gecommuniceerd, maar we weten dat de coupé minstens € 1,2 miljoen moest kosten. Deze Roadster zal zeker niet goedkoper zijn.

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