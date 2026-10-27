Deze Kia GT-modellen beloven elektrisch rijden met een grote grijns

Kia heeft zijn elektrische modellengamma inmiddels aardig op orde. De EV3, EV4 en EV5 zijn er voor wie comfortabel en efficiënt elektrisch wil rijden. De nieuwe GT-versies voegen daar meer vermogen, een dynamischer onderstel en extra aandacht voor rijbeleving aan toe. Niet alleen snel optrekken dus, maar ook meer betrokkenheid zonder de dagelijkse bruikbaarheid uit het oog te verliezen. En dat alles met een brede grijns achter het stuur.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Kia

De drie modellen hebben elk hun eigen vorm, maar delen dezelfde sportieve insteek. Bij Kia draait GT om de combinatie van prestaties, rijbeleving en dagelijks comfort. Dat sportieve karakter zie je terug in specifieke GT-bumpers, 20-inch lichtmetalen velgen en opvallende remklauwen. Binnenin vind je sportstoelen met suède bekleding, neonkleurige accenten en een speciaal GT-stuurwiel. Bij de EV3 GT en EV4 GT zijn zelfs de veiligheidsgordels voorzien van een neonaccent. Ook de uitrusting past bij het dagelijkse gebruik: alle drie de modellen beschikken bijvoorbeeld over adaptieve cruisecontrol.

GT draait om meer dan vermogen

De EV3 GT en EV4 GT hebben allebei vierwielaandrijving en leveren 292 pk en 468 Nm koppel. Een elektromotor op elke as zorgt voor de aandrijving: 197 pk voorin en 95 pk achterin. Maar vermogen alleen maakt nog geen GT. Een elektronisch geregelde GT-ophanging, een road preview-systeem en sportieve banden moeten ook op een bochtige weg voor vertrouwen zorgen.

Ook digitale techniek speelt een rol in de rijbeleving. Virtual Gear Shift simuleert schakelmomenten, terwijl Active Sound Design een bijpassend geluid toevoegt. Zo moeten de systemen de soepele, stille elektrische aandrijflijn meer karakter geven.

Naast de prestaties blijven laden, actieradius en trekgewicht belangrijk. De EV3 GT en EV4 GT hebben een batterij van 81,4 kWh. Snelladen van 10 naar 80 procent duurt volgens Kia 31 minuten. De opgegeven actieradius bedraagt maximaal 501 kilometer voor de EV3 GT en 505 kilometer voor de EV4 GT. Beide modellen mogen bovendien 1.500 kilo trekken.

Dezelfde GT-aanpak, maar dan in een grotere SUV

Met de EV5 GT brengt Kia die sportieve eigenschappen naar een grotere SUV. Dit model beschikt over 306 pk en 480 Nm, eveneens verdeeld over vier aangedreven wielen. De sprint van 0 naar 100 km/u duurt 6,2 seconden. Met zijn batterij van 81,4 kWh haalt de EV5 GT volgens Kia maximaal 476 kilometer. Snelladen van 10 naar 80 procent duurt ongeveer 30 minuten.

Ook hier gaat het om meer dan vermogen: de EV5 GT krijgt een eigen chassisafstemming en een GT-rijmodus die onder meer de aandrijving en ophanging aanpast. Met Launch Control kan de bestuurder de acceleratie vanuit stilstand benutten. Geen dagelijkse noodzaak, maar wel een manier om te ervaren wat vierwielaandrijving en direct beschikbaar elektrisch koppel kunnen doen. Ook bij dit model blijft de praktische kant belangrijk: de SUV mag maximaal 1.800 kilo trekken.

De GT-badge draait bij deze Kia-modellen om de combinatie van extra vermogen, een dynamisch karakter en dagelijks gebruiksgemak. De EV3 GT, EV4 GT en EV5 GT geven daar elk hun eigen invulling aan. Check de video’s om te zien hoe Wouter de nieuwste elektrische Kia GT-modellen ervaart.

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