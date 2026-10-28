Deze Kia zit expres onder de modder

En die meneer hoort er ook bij

En die meneer hoort er ook bij

En die meneer hoort er ook bij

Normaal gesproken haal je je auto even door de wasstraat als hij helemaal onder de modder zit. Maar bij Kia hebben ze juist hun best gedaan om een auto zo vies mogelijk te maken.

En daarvoor hebben ze zelfs grond van beroemde tennisbanen laten overkomen. Het resultaat is deze bijzondere Kia EV4 GT. Of eigenlijk een levensgrote kopie daarvan, want rijden kan hij niet. De auto is namelijk gemaakt van klei, vermengd met gravel van tennisbanen waarop Rafael Nadal zijn grootste successen behaalde.En dan begint het allemaal duidelijk te worden toch?

Een auto voor de koning van het gravel

De Spaanse tennisser won tijdens zijn carrière maar liefst 63 titels op gravel, waaronder veertien keer Roland-Garros. Daarmee verdiende hij de bijnaam 'King of Clay'. En dat bracht Kia op een idee. De Koreanen gebruikten de klei waarmee normaal gesproken automodellen worden ontworpen en mengden die met gravel van de banen waarop Nadal zijn titels won.

De auto kreeg dus de bekende roodbruine kleur van gravel, met witte lijnen die verwijzen naar de belijning van een tennisbaan. Ook zijn er verschillende verwijzingen naar Nadals carrière verwerkt, waaronder zijn 63 titels en de vijftig sets die hij ooit achter elkaar won op gravel.

Maar waarom zou Kia dan speciaal een auto voor deze gewezen topsporter bouwen? Nou, Kia sponsort Nadal al sinds 2004 en maakte hem in 2006 wereldwijd merkambassadeur. Snaptu?

Maar goed, het is een auto van klei en er zit geen motor in. Ook geen interieur. En ook geen ramen. De wielen zijn eigenlijk het enige dat wel echt is. Hij is zoals gezegd van klei, zoals de modellen tijdens de ontwerpfase ook zijn.

Rafael kan er dus niet mee rijden. Maar ergens zegt ons dat hij dat helemaal niet zo erg vindt.

Hij heeft namelijk genoeg andere auto's om uit te kiezen.