Pas op: deze kinderstoeltjes voor in de auto zijn ‘’levensgevaarlijk’’!

Isofix is inmiddels niet meer weg te denken uit moderne auto’s. Daarmee zitten kinderstoeltjes voortaan goed vast, toch? Fout! Zo blijkt uit onderzoek van de ADAC dat er nog altijd kinderstoeltjes verkocht worden die levensgevaarlijk zijn voor je kroost.

Het onderzoek

De experts testten 26 modellen op vier vlakken: veiligheid, bediening, ergonomie en schadelijke stoffen. De resultaten lopen uiteen van 'zeer veilig' tot levensgevaarlijk. In de botsproeven van de ADAC worden stoeltjes aan veel zwaardere krachten blootgesteld dan wettelijk vereist is voor de Europese typegoedkeuring (UN Reg. 129). De resultaten zijn over het algemeen positief: 6 stoeltjes kregen het oordeel 'goed', 16 modellen scoorden 'bevredigend' (voldoende) en 3 kregen een 'nipt voldoende'.

Toch is er ook alarmfase rood: één populair model faalde hopeloos in de crashtest. Tevens ontdekte de ADAC een hele reeks identieke 'white-label'-stoeltjes die levensgevaarlijk bleken te zijn.

De veilige keuzes: Deze stoeltjes scoren 'goed'

De beste babyschalen (tot ca. 1,5 jaar / 40 - 87 cm)

Voor ouders die op zoek zijn naar de veiligste opties, springen er in verschillende leeftijdsklassen een aantal modellen positief uit. De absolute testwinnaar van het gehele onderzoek is de Foppapedretti Disk Infant i-Size + Tech i-Size. Deze babyschaal voor kinderen tot ongeveer anderhalf jaar scoort met een eindcijfer van 1,9 uitmuntend op veiligheid, al hangt daar met een prijs van 368 euro wel een flink prijskaartje aan. Dezelfde babyschaal is ook zonder de bijbehorende Isofix-basis te koop voor 199 euro. Deze Foppapedretti Disk Infant i-Size presteert qua veiligheid nog altijd goed, al is de kans op een foutieve installatie met de autogordel iets groter. Een ander betrouwbaar alternatief in deze klasse is de Silver Cross Glide Plus 360, die zonder basis een solide score van 2,4 neerzet.

Het beste stoeltje voor kleinkinderen (tot ca. 4 jaar / 40 - 105 cm)

Voor de iets grotere kleinkinderen tot ongeveer vier jaar is de Cybex Sirona Ti een uitstekende, maar kostbare keuze van 480 euro. Dit model scoort een 2,5 en blinkt uit in veiligheid. De zitschaal kan bovendien naar de autodeur worden gedraaid voor gemakkelijk inladen, al weegt de stoel door de zware Isofix-constructie wel ruim 13 kilo. Wie liever een stoeltje heeft dat nog langer meegroeit, kan kijken naar de Cybex Pallas G3. Dit model met een speciaal veiligheidskussen voor de borst scoort eveneens een 2,5 en is geschikt voor kinderen tot twaalf jaar. Wel adviseert de ADAC om dit kussen vooraf met je kind uit te proberen, omdat niet elke peuter zo'n barrière accepteert.

De beste zitverhoger voor grotere kinderen (ca. 4 tot 12 jaar / 100 - 150 cm)

Voor de grootste kinderen die enkel nog een zitverhoger met rugleuning nodig hebben, is de Kinderkraft Junior Fix 2 i-Size de verrassing van de test. Met een score van 2,5 biedt het stoeltje goede bescherming, terwijl het met een gewicht van slechts 6 kilo ideaal is om te wisselen tussen verschillende auto's. Bovendien is dit model met een prijs van 75 euro veruit de goedkoopste topper uit het onderzoek.

Niet veilig: Deze stoeltjes falen keihard!

Waar de bovenstaande stoeltjes de wettelijke normen ruimschoots overtreffen, laten andere modellen steken vallen. In het ergste geval schiet de constructie bij een botsing volledig tekort.

Kinderkraft Mink Pro 2 + Base Mink FX2

Dit stoeltje (een babyschaal met Isofix-basis van € 145,-) kreeg het oordeel 'mangelhaft' (slecht) en is officieel doorgevalen. Tijdens de frontale crashtest ging het volledig mis: de babyschaal liet los van het Isofix-station. Hierdoor vliegt het stoeltje met baby en al door de auto. De ADAC adviseert ouders die dit stoeltje hebben om het direct om te ruilen of te retourneren bij de fabrikant.

Blijf weg bij deze White Label-kinderstoeltjes!

De ADAC deed een schokkende ontdekking bij een aanvullende test van zogenaamde white-label producten. Dit zijn goedkope stoeltjes die online onder verschillende merknamen worden verkocht, maar technisch exact hetzelfde zijn als de al eerder afgekeurde Reecle 360 (ZA10 iSize).

Met zo’n plakplaatjes stoel gaat het behoorlijk mis. Bij de frontale botsing scheurde de zitschaal los van de basis. Hoewel het stoeltje aan de achterkant nog vastzat met de Top-Tether-gordel, tolde de zitschaal inclusief de dummy met brute kracht door de auto. Het risico op zwaar of fataal letsel tegen de voorstoel of de autodeur is gigantisch.

Omdat de specifieke test van de Duitsers zwaarder is dan de minimale Europese wetgeving, voldoen deze white-label stoeltjes op papier wél aan de wet en mogen ze gewoon in Europa worden verkocht. Je hebt als consument bij de webshop dus geen automatisch recht op retour, maar het ADAC-advies is helder: gebruik ze niet. Enkele voorbeelden zijn: