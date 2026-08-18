Is deze Mercedes het beste of het slechtste van twee werelden?

We kennen allemaal het fenomeen restomods, waarbij een oude auto gemoderniseerd wordt. Maar je kunt het ook omdraaien, door een moderne auto klassieke looks te geven. Zo zagen we pas een BMW 3.0 CSL die eigenlijk een M5 was. De Mercedes die je op de plaatjes ziet valt ook in deze categorie.

Het lijkt erop dat we naar een Mercedes W111 Coupé kijken met veel te grote velgen, maar schijn bedriegt: dit is helemaal geen W111. Dit zijn renders. Oké, die was flauw, maar het gaat hier dus om een C63 met de body van een klassieke Mercedes.

One Eleven

Dit is een project van Kugel Werks, een bedrijf dat – ondanks de Duitse naam – gevestigd is in Los Angeles. Zij bouwden eerder een Mercedes 600 restomod en hun nieuwste project is deze ‘One Eleven’. Die naam verwijst dus naar de W111. Een beetje verwarrend is het wel, want Mercedes kwam een paar jaar geleden met de Vision One-Eleven. Die was echter geïnspireerd op de C111, niet op de W111.

Enfin, voordat we nog meer onnodige verwarring gaan zaaien: deze One Eleven is onderhuids een C63 S van de vorige generatie. Kugel Werks zou wel gek zijn om de laatste generatie als basis te nemen. Deze auto heeft dus gewoon een V8, om precies te zijn een 4,0 liter V8 die goed is voor 510 pk en 700 Nm. Dat zijn gewoon de standaard waarden van de C63 S, dus Kugel doet niks met de motor.

Nieuwe koets

Met de carrosserie doen ze des te meer: het koetswerk van de C63 wordt volledig vervangen door dat van een W111. Het klassieke design wordt wel gemoderniseerd, met dikkere bumpers, vierkante uitlaten, ledlampen, grote velgen en zelfs zwarte accenten. Daardoor is het chique er wel een beetje vanaf. En dat maakte de Benzen uit de jaren ’60 nu juist zo gaaf. Maar goed, als je fan bent van de W111 moet je natuurlijk gewoon een originele kopen.

Een prijskaartje is nog niet bekend, maar via de website van Kugel Werks kun je alvast een pre-order plaatsen. Het idee is grappig, maar wij slaan ‘m toch maar even over.

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