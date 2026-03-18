Restomod Range Rover met V8 kost je gewoon een half miljoen

De oude tweedeurs Range Rover, een van de meest iconische modellen van de Britse autobouwer, is er een die je tegenwoordig zelden nog tegenkomt. En als je er al eentje ziet, staat hij waarschijnlijk ergens onder een boom, met alle gevolgen van dien. Gelukkig heeft de Britse redder – sorry, tuner – Twisted Automotive zich over het model ontfermd met een restomod. En die is precies zoals je zou verwachten: meer vermogen, meer luxe en vooral veel heimwee naar de oude prijzen.

Oude looks, compleet nieuw gebouwd

Op het eerste gezicht lijkt het gewoon een klassieke Range Rover. Rechte lijnen, simpele doosachtige vormen en die typische two-door vibe. Maar schijn bedriegt: elk paneel is namelijk volledig nieuw gemaakt van met de hand gevormd aluminium. Zelfs de passing van de panelen is – zoals ze het zelf noemen – “obsessief strak”. En dat klinkt helemaal niet verkeerd toch? De auto wordt volledig gestript tot op het chassis en daarna opnieuw opgebouwd. Alles wordt gereinigd, behandeld en voorzien van een beschermende coating. Met andere woorden: geen simpele restauratie, maar meer een soort reset naar nieuw. Fabrieksnieuw.

Amerikaanse spierballen onder Britse klasse

Het echte feestje begint onder de motorkap. Daar ligt natuurlijk geen originele Rover V8 meer, kom op. Nee de Britse tuner heeft een 6,2-liter LT1 V8 van GM met zo’n 500 pk in het vooronder gegooid. Ja, dat is ongeveer alles wat deze auto vroeger niet was. Minder karaktervol? Ja misschien. Sneller? Oh ja zeker.

Het flinke vermogen van de V8 gaat via een achttraps automaat naar alle vier de wielen, wat betekent dat deze klassieker ineens serieuze stappen kan maken. Tegelijkertijd heeft Twisted gelukkig flink geïnvesteerd in de techniek eromheen. Denk aan aangepaste differentiëlen, betere remmen en een volledig vernieuwde ophanging. Het resultaat moet een auto zijn die dus niet alleen indrukwekkend klinkt en vooruit schiet, maar ook daadwerkelijk bruikbaar is in het moderne verkeer. Snel, strak, maar nog steeds comfortabel genoeg om niet elke rit als een workout te voelen.

Luxe interieur

Binnenin is het feest minstens net zo groot. Overal leer, dikke tapijten en subtiele moderne snufjes zoals een discreet infotainmentsysteem en een verbeterde geluidsinstallatie. Tegelijkertijd probeert Twisted het originele karakter te behouden, dus geen gigantische schermen of futuristische fratsen. Slim detail: extra geluidsisolatie is toegevoegd, maar zo dat je nog steeds delen van de originele structuur kunt zien als je dat wilt. Nostalgie, maar dan met airco en stoelverwarming. Best een fijne combinatie.

Maar wat kost dat dan?

Dan het pijnlijke deel: deze Range Rover begint bij zo’n 350.000 pond (± 400.000 euro). En dat is natuurlijk geen “fully loaded” prijs, maar gewoon de instap. Daarmee is hij duurder dan menig Ferrari. Twisted bouwt er bovendien maximaal 12 per jaar, dus exclusief is hij zeker. De productieplekken voor 2026 zijn al vergeven, dus zelfs als je het geld hebt, moet je nog geduld meenemen.