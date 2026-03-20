Deze kleine sportwagen met supercharger kende je nog niet

Voor kleine sportwagens met iets leuks onder de kap, ben je historisch gezien bij Honda aan het goede adres. Auto's als de recente Prelude, maar ook diens voorganger, krijgen toch vaak het verwijt dat het uiterlijk leuker is dan de techniek. Helaas is dat in harde cijfers ook de waarheid als een koe. In Japan deed Honda voor hoe het ook kan.

Denk je aan die compacte sportwagens van Honda met iets leuks onder de kap, dan schieten auto's als de Prelude SiR of CR-X snel te binnen. Vrij simpele Civic-techniek, maar dan in een coupékoets. Optioneel te verkrijgen met serieus leuke motoren en dito specs. De vraag naar kleine coupés nam echter sterk af na de millenniumwisseling en bovendien had Honda een nieuw doel: met hun Integrated Motor Assist of IMA had het merk een milde vorm van hybride te pakken (die nu ook Mild Hybrid heet) om verschillende modellen mee aan te drijven. Dat zorgde ervoor dat Honda toch ruimte had voor een 'sportauto'. Als je gevoel voor humor hebt.

Honda CR-Z

Het idee van de auto waarmee Honda kwam klinkt perfect. Onder de noemer Honda CR-Z was de link met de CR-X direct duidelijk. De styling is ook niet toevallig vrij gelijkwaardig aan de voorganger: de CR-Z heeft ook die bijzondere aflopende daklijn die een scherpe hoek maakt om door te gaan in de achterkant. Een CR-X, maar dan modern. Gaaf! Waar het mis ging was onder de kap: de motor was een vrij simpele 1.5 i-VTEC-viercilinder met dus die IMA. Het totaalplaatje was goed voor 124 pk in de CR-Z S en, houd je vast, 137 pk in de CR-Z GT. Schakelen ging met een CVT, al was er godzijdank een optie voor een handbak. Het oogt sportauto, maar ademt saaie hybride. Helaas reed het ook zo. Niet slecht, maar ook niet denderend leuk. Een oplossing om de CR-Z toch leuker te maken bestaat wel, maar je moet goed zoeken.

Honda CR-Z Mugen RZ

Honda-huistuner Mugen bedacht namelijk het volgende voor de CR-Z in de thuismarkt. Als Honda CR-Z Mugen RZ werd de auto net even een beetje leuker. Het is geen serie upgrades voor bestaande CR-Z's, het is een op zich staand model. Wanneer je ziet wat eraan gedaan is, snap je wel waarom. Om mee te beginnen, we hadden het er al over gehad: de 1.5 is voorzien van een centrifugale supercharger. Dat geeft de motor toch een lekkere oppepper: ineens is het totaalplaatje goed voor 176 pk en 262 Nm. Niet perse denderend, maar voor de CR-Z als sportauto wel een leuke boost.

De Honda CR-Z Mugen RZ heeft verder allerlei upgrades gekregen om de sportievere pretenties bij te staan. Een catback-uitlaatsysteem, bijvoorbeeld. Sportveren die in hoogte verstelbaar zijn, nieuwe remmen en 17 inch gesmede velgen. Die laatste zien er weer sportiever uit bij de uiterlijke make-over die Mugen heeft toegepast. Om mee te beginnen: dit blauwe kleurtje genaamd Azure Blue is exclusief voor de Mugen RZ, maar ook de hertekende voorbumper en die gigantische achterspoiler vallen op. Evenals een bodykit rondom en een geinige hoedtik naar de Type-R-modellen: rode Honda-logo's. Nou is het nog steeds verre van een Type-R, al zijn clowneske spoilers en neppe koelgaten dan weer wel wat een Type-R later zou worden.

Ten slotte krijg je een paar upgrades in het interieur van de Honda CR-Z Mugen RZ: stoelen in de carrosseriekleur, een schakelknots van CFRP, een boostmeter voor die supercharger die als een soort Porsche Sport Chrono-klokje op het dashboard staat en een baaaaadge die aangeeft welk nummer jouw Mugen RZ is. Des tijds kostte het ding omgerekend zo'n 24.500 euro, maar je had er wellicht wel bij willen zijn. Dat nummer op het dashboard wordt namelijk niet hoger dan 300.

Te koop

Mocht je nu denken: dit wil ik! Dan is er goed nieuws. Er staat dichterbij dan Japan eentje te koop in Europa. Honda CR-Z Mugen RZ nummer 23 kwam naar het VK als een import en partij die het heeft verzorgd verkoopt 'm nu. Er staat slechts 38,000 mijl op de teller (iets meer dan 60.000 kilometer) en hij is nog volledig origineel. Dat klinkt tegenstrijdig op een auto die aangepakt is door een tuner, maar naast de Mugen-upgrades is het gebleven zoals het is. Het is de handbak, maar je moet wel accepteren dat je die met je verkeerde hand moet schakelen. Wel blijft hoofdrekenen je bespaard, want de teller is Japans gebleven en dus in km/u.

Deze zeldzame sportwagen hebben? De Honda CR-Z Mugen RZ staat te koop voor 21.990 pond. Dat is 25.371 euro en daarmee vindt de importeur dat de auto sterker is dan inflatie. Tsja, het zou wel eens de enige Mugen RZ kunnen zijn die uit Japan vertrokken is, maar dan nog. Goedkoop is het niet, uniek wel.