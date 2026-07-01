Deze bizarre Alfa Romeo '155' is veel moderner dan je denkt

Bij het zien van de plaatjes zou je denken dat er een Alfa Romeo 155 zwaar verbouwd is, maar niets is minder waar. Deze auto is onderhuids een stuk moderner.

Je kijkt hier naar de 55-SGT van het Italiaanse SGT Automobili. Collega Loek kon deze auto vorige maand al aan jullie laten zien, maar nu hebben we ook de technische informatie. Reden genoeg om deze auto nog eens te behandelen.

De Alfa Romeo 155 die in 1993 de DTM won, vormt de inspiratiebron voor de 55-SGT. Het is absoluut geen directe replica, maar met de hoekige vormen, gigantische wielkasten en de taartschep doet deze creatie zeker denken aan een old school DTM-auto.

Onherkenbaar

Een moderne Giulia met een retro koetswerk hebben we eerder gezien, namelijk van Erre Erre Fuoriserie. Die auto had een hoekige bodykit, maar nog wel gewoon de raampartij van de huidige Giulia, wat een ongelukkige combinatie was. SGT heeft het beter aangepakt: de carbon carrosserie is van A tot Z nieuw. Er is niets meer van een Giulia te herkennen.















De techniek is wel bekend: onder de kap ligt de 2,9 liter biturbo V6 van de Giulia Quadrifoglio. Er is wel een belangrijk verschil. De V6 drijft namelijk alle vier de wielen aan, terwijl de Quadrifoglio normaal alleen achterwielaandrijving heeft. Overigens kun je de verdeling van het koppel tussen de voor- en achterwielen instellen, variërend van 50-50 tot 100% naar achteren.

De 55-SGT is verkrijgbaar in twee varianten: de Stradale en de Trofeo. De Stradale is straatlegaal en de Trofeo eh… ook. Die laatste is alleen meer gefocust op het circuit. De Stradale heeft tot 620 pk en de Trofeo perst maar liefst 750 pk uit de V6. Om het maximale vermogen te krijgen moet je trouwens wel de juiste modus inschakelen, want de auto heeft verschillende engine maps. Dit laatste is in te stellen via een racy paneel op de middenconsole, net als de hardheid van de schokdempers en de verdeling van het koppel tussen de voor- en achterwielen.

Interieur

Nu we het toch over het interieur hebben: dat is normaalgesproken de plek waar je meteen de basis van een auto kunt herkennen, maar zelfs dat is lastig. SGT heeft weinig heel gelaten van het originele Giulia-dashboard. We kunnen niet zeggen dat het nieuwe dashboard mooier is, maar het geeft je wel het gevoel dat je in een raceauto zit. Naar een achterbank kun je tevergeefs zoeken. Die heeft de 55-SGT niet. Dat is ook de reden dat er geen deurgrepen op de achterste portieren zitten.

Wat de 55-SGT moet kosten is nog niet bekend, maar je voelt natuurlijk al aan je water dat deze auto achterlijk duur gaat worden. De prijs kan eigenlijk alleen maar tegenvallen. Ook omdat er maar 55 van gebouwd worden. Maar hè, er schijnen mensen te zijn voor wie geld geen rol speelt.

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