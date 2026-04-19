Deze Koenigsegg kan een Amsterdamse parkeergarage wél betalen

Op een gemiddelde dag zijn er twee Koenigseggs in Nederland, maar gisteren was geen gemiddelde dag. Toen waren er namelijk drie.

Nederland werd gisteren vereerd met het bezoek van een buitenlandse Koenigsegg. @Jeppie. wist deze auto te spotten in een Amsterdamse parkeergarage, samen met een Ferrari 488 Pista. Maar de Ferrari is slechts bijvangst, de Koenigsegg is natuurlijk de ster van de show.

Zachs Garage

Op de foto’s is het lastig te zien, maar deze auto staat op Brits kenteken. De eigenaar is Zach Lewis, die op social media bekend is als Zachs Garage. Of eigenlijk moeten we zeggen: hij is de zoon van de eigenaar.

‘Zachs Garage’ is goed gevuld, want naast de Koenigsegg bevat deze collectie onder meer een Mercedes 300 SL, een Lamborghini 400GT, een Countach 25th Anniversary, een Aventador en een Ferrari 365 GTC/4. Ook de Pista die je op de foto’s ziet is van dezelfde eigenaar.

24-karaat goud

Zoals gewoonlijk bij Koenigseggs, is de auto uniek uitgevoerd. De eigenaar heeft gekozen voor blauwpaars carbon, met gouden accenten. En dan bedoelen we niet goudkleurige accenten, maar echt 24-karaat goud. In het ‘Ghost’-logo op de achterkant zijn ook nog diamanten verwerkt. Tsja, subtiel is het allemaal niet.

Zoals je wellicht weet, is de Koenigsegg Jesko verkrijgbaar in twee varianten: de Absolut en de Attack. In beide gevallen heb je 1.600 pk als je E85 tankt. Het verschil zit ‘m in de aerodynamica. De Attack heeft een grote achtervleugel, de Absolut heeft alleen twee vinnen.

Wat we hier zien is dus een Absolut. Deze variant offert downforce in de bochten op voor topsnelheid. Met een theoretische top van 500 km/u zou het de snelste auto ter wereld moeten zijn, maar Koenigsegg heeft nog geen recordpoging gedaan.

Prijs

Het prijskaartje van deze auto? Reken op zo’n €4,5 miljoen. Voor het exemplaar op Nederlands kenteken is €4.129.919 betaald. Aangezien deze auto op Brits kenteken staat is er €157.731 aan BPM bespaard, maar op deze auto zitten een aantal peperdure opties die dat voordeel weer tenietdoen. Zo is de carrosserie in naakt carbon een optie van zo’n 3 ton.

Het is in ieder geval een bijzonder gezicht om deze auto gewoon in een Amsterdamse parkeergarage te zien staan naast een container met restafval. @Jeppie. pakt hiermee de Spot van de Week.

