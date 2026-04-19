Deze 'kogeltrein' moest dé baanbrekende EV voor 2025 worden

Fans van Wie is de Mol? kennen het wel: bij de grote onthulling van wie er nou al die weken heeft lopen saboteren, komt ook aan het licht hoe de oplettende kijker dit al lang had kunnen weten door hints in de uitzendingen. Nou is het modellengamma van Ford geen Wie is de Mol?, maar eenzelfde soort gevoel komt naar boven als we horen dat een "baanbrekende EV" al lang en breed onthuld was, als je goed zoekt. Helaas heeft Ford ook al de stekker eruit getrokken.

Belofte maakt schuld. Zoals de belofte van Jim Farley, de CEO van Ford, dat zij de grote EV opnieuw zouden gaan uitvinden. Details waren schaars maar het kwam erop neer dat Ford werkte aan een zevenzits SUV met 563 kilometer rijbereik, met een nadruk op efficiëntie zodat er geen groot accupakket onder hoefde. De EQS van Ford, zeg maar. Farley beloofde ook een paar jaar terug dat dit model in 2025 zou gaan verschijnen. Zoals je kan begrijpen, niet gelukt. Het blijkt dan ook dat deze SUV gecanceld werd in 2024, samen met andere EV-initiatieven van het merk. Zoals je weet valt de vraag voor elektrische Fords best tegen, zeker in de VS. De elektrische F-150 moest ook het veld ruimen omdat de F-150's met verbrandingsmotor het veel beter doen.

Gewoon onthuld

Om even dat 'je had dit al lang kunnen weten!'-momentje er weer bij te pakken: als je goed had gezocht, had je precies kunnen zien hoe de SUV van Ford eruit was gaan zien. Doug Field, de topman van Ford's elektrodivisie, veranderde namelijk vorig jaar zijn omslagfoto op Linkedin naar een bijzonder studiemodel. The Drive bevestigt na navraag bij Ford dat dit inderdaad die baanbrekende SUV-EV betreft.

Een interne memo beschrijft wat de auto had moeten worden. Ford noemde de EV een 'persoonlijke kogeltrein'. U weet wel, de welbekende Japanse Shinkansen-hogesnelheidslijn waar je ondanks snelheden van dik 320 km/u in een oase van rust door het land reist. Het interieur zou een digitaal heiligdom zijn voor een innige verbinding tussen alle drie de zitrijen. Ongelofelijke aerodynamica creëert efficiëntie, 160 kilometer bijladen in zes minuten is mogelijk én, interessant genoeg, de volledig elektrische range is 563 km maar de 'extended range'-actieradius zou ruim 885 kilometer zijn. Het zou dus wel eens een EREV of andersoortige hybride kunnen zijn.

Ja, het is lekker veel marketing-poeha, helemaal wetende dat de EV-SUV van Ford (er was voor zover bekend niet eens een definitieve naam) dus niet meer komt. Wel dient de auto als een research-platform voor Ford om de volgende generatie elektrische voertuigen te beïnvloeden. Volgens het merk ga je de hele auto niet terugzien, maar stukjes ervan wel.