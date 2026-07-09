Deze Lambo met W16 was heel lang geheim, maar staat nu in Nederland

Zeg je W16, dan zeg je Bugatti. Toch zie je op de foto’s een heuse Lamborghini met een W16. Een half jaar geleden wist niemand nog af van het bestaan van deze auto, maar nu staat deze unieke Diablo gewoon in Nederland.

Deze auto begon zijn leven als een ‘doornormale’ Diablo VT, met V12. Volkswagen had echter een auto nodig om hun gloednieuwe W16 te testen. En Bugatti had op dat moment nog geen prototype paraat waar de motor in gelepeld kon worden. Daarom werd besloten om de W16 in een Diablo te monteren. Volkswagen had toen sinds kort Lamborghini in handen. Sterker nog: ze hadden Lamborghini in hetzelfde jaar gekocht waarin ze de Bugatti-rechten overnamen (1998).

Aanpassingen

Je kunt natuurlijk niet zomaar een W16 in een auto lepelen die daar helemaal niet voor gebouwd is. De Diablo moest dan ook flink aangepast worden. Dit prototype is duidelijk breder dan een huis-tuin-en-keuken-Diablo. De linkerachterlichten moesten zelfs opgeofferd worden. Voor alle duidelijkheid: een linkerachterscherm had het prototype wél, dat is alleen verwijderd voor de show.

















Los van het feit dat deze auto breder is, zijn er nog een aantal duidelijke verschillen met een reguliere Diablo. Zo zijn de vier uitlaten geclusterd, zitten er koelsleuven op de neus en is er een imposante splitter gemonteerd.

Uiteraard was de 400 km/u nog niet in beeld in dit vroege stadium, want daarvoor is meer nodig dan alleen een W16. Met dit prototype is echter wel op hoge snelheid getest, tot 300 km/u. Daarmee heeft deze auto een belangrijke bijdrage geleverd aan misschien wel de meest iconische auto van de laatste 25 jaar: de Bugatti Veyron.

Goedbewaard geheim

Wat dit verhaal extra bijzonder maakt, is het feit dat zeven maanden geleden nog niemand van deze auto gehoord had. Probeer maar eens een artikel over deze Diablo W16 van voor januari 2026. Dat gaat je niet lukken. Dit prototype heeft jarenlang ergens in een donker hoekje gestaan, tot de auto in januari opeens werd tentoongesteld bij Autostadt in Wolfsburg.

En vanaf deze week staat deze unieke Lamborghini op Nederlandse bodem. De auto maakt onderdeel uit van de tentoonstelling ‘Beasts of Bugatti’ in het Louwman Museum. Deze expositie gaat over het W16-tijdperk, dat inmiddels is afgesloten, maar ooit begon met deze Diablo.

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