Eindelijk een Lamborghini die we wel kunnen betalen

Lamborghini heeft inmiddels zo'n beetje alles wel van een logo voorzien waar je een prijskaartje aan kunt hangen. Horloges, kleding, koffers en allerlei andere hebbedingen zijn wel voorbij gekomen. De nieuwste toevoeging is misschien wel de meest praktische: een kinderwagen. Althans, praktisch is hij waarschijnlijk vooral voor mensen die vinden dat ook hun baby van Italiaanse flair moet worden voorzien.

Van V12 naar wandelwagen

De nieuwe Reef AL Giallo is ontwikkeld door Lamborghini in samenwerking met kinderwagenfabrikant Silver Cross. En voordat we doen alsof de Italiaanse autobouwer nu ineens de babybusiness heeft ontdekt: dit is niet de eerste kinderwagen van de twee merken. De Reef AL Giallo is namelijk de nieuwe en laatste uitvoering van de samenwerking. De eerste versie, de Reef AL Arancio, verscheen eerder met oranje Lamborghini-details. Ook leuk.

Maar nu is het tijd voor geel, een kleur die misschien wel net zo verbonden is met Lamborghini als de V12. De kinderwagen moet natuurlijk wel een beetje bij de auto's van het merk passen. Daarom zijn er materialen gebruikt die je eerder in een Lamborghini-showroom zou verwachten dan bij een babywinkel. Je weet wel: premium leer en suède, glanzend polycarbonaat en de bekende Y-vormige details. Ook de lijnen zijn bewust sculpturaal vormgegeven.

Blijkbaar moest zelfs de kinderwagen een beetje intimiderend ogen. En dat doet die eigenlijk ook.

Technisch gezien heeft het apparaat ook wel wat serieuze gear. Grote wielen voor verschillende ondergronden, volledige wielophanging, een magnetische gesp, een handige draaggreep en zelfs een rempedaal dat nog net niet rechtstreeks uit een Revuelto komt.

De kinderwagen kan kinderen tot 23 kilo vervoeren en beschikt over een bagagemand die ook nog eens 5 kilo kan hebben. Goed genoeg dus om met je verwende kind de plaatselijk Appie onveilig te maken.















€3.500 voor een kinderwagen

Het meest Lamborghini-achtige onderdeel is eigenlijk wel de prijs. Hij kost namelijk 3.500 euro. Schokkend, ik weet het. Maar daarvoor krijg je een negen-delige set met onder meer de reiswieg, buggyzit, het chassis, voetenzak, twee regenhoezen, adapters voor een autostoeltje, bekerhouder, zonnescherm en muggennet.

Het bedrag maakt de gemiddelde Bugaboo van de buren ineens iets te verstandig. Maar exclusiviteit hoort er natuurlijk ook bij. Er worden wereldwijd slechts 500 exemplaren van deze uitvoering gebouwd. Daarmee is deze Lamborghini-kinderwagen zelfs zeldzamer dan de Revuelto SV, waarvan Lamborghini 1.963 exemplaren maakt.

Je kunt dus in theorie met enige trots zeggen dat je kind in iets exclusievers heeft gelegen dan iemand die een Revuelto SV heeft gekocht. Dat klinkt ergens wel beter dan gewoon zeggen dat je een veel te dure kinderwagen hebt.















Lamborghini voor de kinderwagen

De Revuelto SV heeft een 6,5-liter atmosferische V12 en een plug-in hybride aandrijflijn, goed voor in totaal 1.065 pk. De vanafprijs ligt netjes boven de zes ton. Vergeleken daarmee is 3.500 euro voor een kinderwagen natuurlijk bijna wisselgeld. Bijna.

Het mooie aan de Reef AL Giallo is vooral dat Lamborghini zijn supercar-DNA best serieus heeft vertaald naar iets wat daadwerkelijk door de gemiddelde ouder wordt gebruikt. Luxe materialen, opvallende details en vooral heel veel aandacht voor het ontwerp.

Of je dat allemaal nodig hebt om een baby van A naar B te brengen? Nee, natuurlijk niet. Maar ja, ook niemand heeft een Lamborghini nodig en toch wil je er één.

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