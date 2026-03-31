De prijs van deze Urus-schadebak is niet mals

De prijs van een tweedehands Lamborghini Urus valt nog vies tegen. Met meer dan 2 ton op de klok wordt er nog €188.445 voor gevraagd. En zelfs als schadebak is ‘ie nog duur.

Dat weten we omdat er momenteel een Lamborghini Urus te koop staat bij Boonstra Schadevoertuigen. Deze auto heeft een flinke klapper gemaakt, want de hele linker voorkant ligt in de kreukels.

Lamborghini Urus vs. Audi e-tron

Hoe dat is gebeurd? Dat kunnen we precies vertellen. In november kwam deze auto in botsing met een Audi e-tron in Huizen. Een soort familiebijeenkomst zeg maar. Één van de twee auto’s had geen voorrang gegeven. We willen niet vingerwijzen, maar we hebben wel een vermoeden wie de boosdoener was, aangezien de schade linksvoor zit bij de Urus.

Er raakte gelukkig niemand gewond, maar de beide auto’s lagen wel overhoop. Naast de schade aan de voorkant zit er bij de Urus ook nog een gat in het linkerachterportier. Uiteraard liggen de airbags eruit, dus ook in het interieur zal er het een en ander vervangen moeten worden.

Slaapverwekkende uitvoering

Deze Urus dateert uit 2019, dus het is nog de pre-facelift met 650 pk. Het is verder een tamelijk slaapverwekkende uitvoering, in het grijs met zwarte velgen. Alleen het two-tone zwart-witte interieur geeft de auto nog wat sjeu. De teller staat op 72.846 kilometer.

Dan nu de hamvraag: wat moet deze Lamborghini Urus nog kosten? Dat valt – zoals altijd bij dit soort schadebakken – enorm tegen. Boonstra wil nog €134.950 hebben voor deze auto. Maar reken erop dat deze auto straks gewoon weer ergens voor 2 ton te koop staat, alsof er niks gebeurd is.