Een van de meest iconische Hollywood-auto’s gaat onder de hamer

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Er zijn genoeg replica-Batmobiles te vinden, maar eentje met echte filmhistorie is een ander verhaal. De originele auto uit Batman Returns komt binnenkort onder de hamer. En nee, hij is niet vriendelijk geprijsd.

Twee Impala's en heel veel Batman

De auto die in november onder de hamer gaat, is niet zomaar gewoon een replica die Handige Harry even in de schuur van zijn ouders heeft gebouwd. Dit is de Hero Batmobile uit 1992, het exemplaar dat daadwerkelijk in Batman Returns van Tim Burton is gebruikt.

Onder het licht opvallende uiterlijk zit een basis die echter een stuk minder heldhaftig klinkt, namelijk twee Chevrolet Impala-chassis die aan elkaar zijn gelast. Daar bovenop zit een gigantische fiberglas carrosserie van bijna zes meter lang. Met zijn gigantische vinnen, turbineachtige voorkant en volledig zwarte uiterlijk heeft hij wel iets van een soort straaljager/hot rod combinatie.

De aandrijving van de Batmobile komt van een Chevrolet V8 met een automaat met drie versnellingen. Ik heb replica's voorbij zien komen die een wat indrukwekkendere motor hebben maar goed, dat komt natuurlijk niet in de buurt van de real deal.













De echte auto uit de film

Het interessante aan deze Batmobile is vooral dat hij daadwerkelijk voor de film is gebruikt. Het exemplaar is volgens Julien's Auctions screen-matched aan het grootste deel van alle rijdende scènes.

Na de opnames had de auto nog een heerlijk Hollywood-leven. Hij verscheen onder meer bij de première en het afrond-feestje van Batman Returns, werd later opgeslagen en stond vervolgens in het Marconi Automotive Museum.

Nu mag hij dus naar een nieuwe eigenaar.

Even 6 miljoen euro aftikken

De veiling vindt plaats op 23 november 2026 in Los Angeles en online. Julien's Auctions verwacht dat de Batmobile ergens tussen de 4,4 en 6,1 miljoen euro gaat opleveren.

Dat is geen kleingeld voor een auto waarmee je technisch gezien niet eens fatsoenlijk naar de Appie kan. Maar goed, het is dan ook geen gewone auto. Dit is een van de bekendste filmauto's ooit en bovendien een daadwerkelijk gebruikt exemplaar uit de film.

Als de Batmobile echt richting de 6 miljoen euro gaat, kan hij het huidige veilingrecord voor een filmauto verbreken. Dat record staat op naam van de Batmobile uit de jaren 60, die voor ongeveer 3,6 miljoen euro werd verkocht.

Naast de Batmobile worden tijdens de veiling allerlei andere Batman-memorabilia, kostuums, rekwisieten en productiestukken aangeboden.

Allemaal leuk. Maar jij wilt natuurlijk gewoon weten hoe laat je je nieuwe Batmobile kunt ophalen.