Deze legendarische Lexus is gemaakt om gesloopt te worden

Lexus staat nu niet bepaald bekend als een auto die binnen veertig seconden van ellende uit elkaar valt. Toch is dat precies waar dit specifieke legendarische model beroemd mee is geworden.

Als je een beetje context mist, dan klinkt het wellicht nogal vreemd dat er ter promotie van een actiefilm waarin gevechten tussen twee personen centraal staan, een auto wordt gemaakt. Als je dit dan onder de vlag van de in 1991 uitgebrachte videogame Street Fighter 2 plaatst, klinkt het een stuk logischer. Over iets meer dan een week verschijnt er namelijk wederom een Street Fighter-film in de bioscopen. En dat is genoeg reden om legendarische Lexus LS400 tot op pixeldetail na te maken.

Pixelperfect

De auto, die zichzelf beroemd maakte in het bonuslevel waarin spelers de Lexus binnen 40 seconden helemaal de puinpoeier in moesten trappen, werd tijdens ComplexCon in Los Angeles onthuld. Als basis is natuurlijk de Lexus LS400 genomen. Vervolgens heeft deze een custom wrap gekregen. Daar bleef het overigens niet bij, want de ook is er nagedacht over de pixeldetails. Zo zijn bijvoorbeeld de grille, de nummerplaat en de handgrepen uitgevoerd in geblokt plastic.

De auto is in de VS te winnen als onderdeel van een giveaway van autoverzekeraar The General. De winnaar krijgt niet alleen de auto, maar ook nog eens een nogal specifieke geldprijs van 25.400,69 dollar, vermoedelijk een verwijzing van het aantal punten dat in de videogame gewonnen kon worden met het slopen van de Lexus. In het interieur, waar overigens weinig in aangepast lijkt te zijn, wordt de winnaar geconfronteerd met zijn winst. De woorden 'you' en 'win' zijn namelijk op de hoofdsteunen geborduurd.

Arme Lexus

Mocht je het je overigens afvragen: ja, de Lexus LS400 wordt ook in de film gesloopt. In de trailer is te zien hoe ondermeer de bumper, motorkap en ramen van de auto het begeven door toedoen van vechtersbaas Ken Masters.

Overigens was Lexus niet de enige die zonder enige aanleiding gesloopt werd in videogames rond de jaren 90. Zustermerk Toyota moest het ook ontgelden. De Crown werd namelijk op een soortgelijke manier aan vernielzuchtige gamers voorgeschoteld in de game Final Fight uit 1989.

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