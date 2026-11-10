Deze legendarische sportwagen krijgt eindelijk een opvolger

Het is altijd fijn wanneer legendarische namen terugkeren naar autoland. Ford heeft nu officieel bevestigd dat een hele bekende naam terugkeert op de Mustang. En alsof dat nog niet genoeg reden is om even rechtop te gaan zitten, krijgen we ook alvast een heerlijk voorproefje.

De slang maakt een comeback

Ford Racing heeft via zijn socials een teaser gedeeld waarin de terugkeer van de Mustang Cobra wordt aangekondigd. De boodschap is in ieder geval duidelijk: 'The story continues in 2027'. Verder krijgen we natuurlijk nog geen details, maar één dingetje wordt alvast verklapt. De nieuwe Cobra krijgt volgens Ford een compleet nieuwe motor, die volgens Ford is geboren in de racerij. Dat klinkt in ieder geval al leuker dan een opvoerde vierpitter met een dikke uitlaat.

De teaser die Ford deelde op X geeft je al een uitgebreide geluidsopname van hoe de nieuwe Cobra gaat klinken. En ik moet zeggen, dat klinkt best lekker. Maar de grote vraag is wat Ford onder die motorkap gaat stoppen. De 5,4-liter V8 uit de Mustang GT3 zou bijvoorbeeld wel een hele smakelijke optie zijn, maar goed. Daar komen we vast snel achter.

Ook verschijnt aan het einde van de teaser een blauwe letter R. Dat zou zomaar eens kunnen wijzen op een extra pittige Cobra R-uitvoering.

Opvolger van de Shelby GT350?

Wat opvallend is aan het bericht, is dat een dag geleden Ford liet weten dat er in 2027 een nieuwe Mustang komt die de Shelby GT350 moet gaan opvolgen. Deze zou onder meer gericht zijn voor circuit gebruik met betere remmen, verbeterde koeling en een lekkere brede carrosserie.

De Cobra-naam heeft in ieder geval een behoorlijk bekende geschiedenis bij de Mustang. Denk bijvoorbeeld aan de SVT Cobra en de beruchte Terminator Cobra uit het begin van deze eeuw. Dat waren vrij serieuze auto's. Dat Ford zich daar weer meer mee bezig wil gaan houden is dus positief.

Voorlopig moeten we het in ieder geval doen met een teaser en een lekker klinkende V8. De echte onthulling volgt waarschijnlijk ergens in 2027.

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