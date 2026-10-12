Deze legendarische sportcoupé maakt een comeback, en hij is elektrisch!

Je gelooft het niet, maar de Peugeot RCZ is terug. Tenminste, bijna soort van. Deze sportieve coupe maakte zijn debuut in 2009, ging met pensioen in 2016, en wordt nu weer uit de stoffige Franse stellingkast getrokken. Niet je favoriete Peugeot? Dat snap ik, maar wees niet getreurd. De nieuwe versie heeft weinig meer te maken met het origineel. Behalve misschien de naam. En de rare daklijn. En dat die opvalt.

Oud recept, nieuwe tech

De oude RCZ was in verschillende smaakjes te krijgen, maar de lekkerste was de 1.6 THP met 270 trappelende pony's. Geen misselijkmakend vermogen, maar genoeg om lol te hebben zullen we maar zeggen. Uiteraard ligt er geen ouderwetse stinkende plofmotor meer onder de kap. De Vision doet het tegenwoordig helemaal elektrisch.

Dat brengt natuurlijk ook voordelen met zich mee. Een vermogen van 500 pk bijvoorbeeld.

Maar wat misschien nog wel interessanter is dan hard gaan, is de accu. Peugeot gebruikt namelijk een solid-state accu van maar 11 centimeter dik, gekoppeld aan 1000V-architectuur. Mocht dit je allemaal niet zo veel zeggen. Dit zorgt ervoor dat dit stokbroodje van 10 naar 80 procent moet kunnen laden in minder dan 10 minuten. Dat is precies genoeg tijd om een ranzige bak pleur bij het tankstation te halen, en deze op te slurpen.

Naast een snelle laadtijd beschikt de Vision ook over een fijne actieradius van 600 kilometer. Dat zijn geen BMW-cijfers, maar je mag er ook weer niet om klagen. Peugeot mikt op een verbruik van slechts 11,5 kWh/100 km. Op papier tenminste, want het blijft natuurlijk een conceptauto.

Toch niet dat rare stuur?

Jawel. De RCZ Vision krijgt dat rare Hypersquare stuur. Een soort futuristisch stuurwiel/vierkant waarmee de auto via steer-by-wire wordt bestuurd. Dat betekent dus dat naast het feit dat het stuur door je handen laten glijden niet meer vanzelfsprekend is, er ook geen mechanische verbinding meer tussen het stuur en de wielen is.

Wat mij betreft compleet onzinnig, maar goed.

Mocht steer-by-wire niet genoeg toekomst voor jou zijn, maak dan je borst maar nat. Voor het eerst bij Peugeot is er nu namelijk ook brake-by-wire. Dus naast dat je straks nog minder gevoel met de auto hebt, zijn er ook geen remleidingen en olie meer nodig. Deze techniek moet veel nauwkeuriger zijn en zou ook een veel betere combinatie met regeneratief remmen mogelijk moeten maken.

En als dat allemaal nog niet futuristisch genoeg voor je is, kan de RCZ Vision uiteindelijk niveau 2++ autonoom rijden.

Komt ie wel echt?

Het flitsende ontwerp is volgepropt met verwijzijngen naar de oude RCZ. Die rare dubbele bolling in het dak, die aparte dakbogen. Maar onder die dakconstructie zit een cockpit die niets meer met de oude RCZ te maken heeft. Zo maakt de Vision gebruik van de compleet nieuwe i-Cockpit met transparante Micro LED-displays en een centraal scherm dat kan verdwijnen. En vergeet dat mooie stuurtje niet!!

Goed, Peugeot zegt vooral te willen laten zien waar het merk naartoe wil. Of deze 500 pk sterke vonkentrekker daadwerkelijk in productie gaat, blijft dus voorlopig onduidelijk.

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