Deze Lego Renault 5 Turbo 3E verdient productie

We leven in een tijd waarin bijna alles een Lego-set wordt. Van bloemen tot Formule 1-auto’s. En toch weet iemand nog met een idee te komen waarvan je denkt: hoe kan het dat dit nog niet officieel is?

Bakje nostalgie, maar dan van Lego

De Renault 5 Turbo 3E is op zichzelf al een super tof apparaat. Een moderne interpretatie van een jaren 80-icoon, met gigantische brede heupen en een houding die schreeuwt: let's go! En toen dacht een of andere held: dat moet van Lego kunnen. Ingenieur Dave Collins ging aan de slag en bouwde een versie die verrassend goed de essentie van de auto vangt. Sterker nog, het ziet eruit alsof hij zo in de winkel zou kunnen liggen. Volgens de maker helpen de hoekige lijnen van de auto een handje. Lego en scherpe vormen gaan nu eenmaal goed samen.

100 uur en 1.200 steentjes later

Zo’n model bouw je natuurlijk niet even leuk op een zondagmiddag. Collins deed er zo’n 100 uur over, verspreid over drie maanden. In totaal gebruikte hij ongeveer 1.200 steentjes om tot dit resultaat te komen. Het model is gebouwd op schaal (ongeveer 1:12) en zit vol details. Zelfs de stickers zijn zelf ontworpen en geprint. Dit is dus geen halfbakken project, maar serieus werk waar goed over is nagedacht.

Zoals bij veel van dit soort projecten groeide het model gaandeweg. Steeds kleine aanpassingen, steeds nét iets beter. Tot het moment dat je denkt: ja, zo moet die zijn.







Nu nog even stemmen

Maar er is wel een kleine catch. Als je dit straks in de winkel wilt zien liggen, moet het eerst door Lego worden goedgekeurd. En daarvoor zijn 10.000 stemmen nodig via het Lego Ideas-platform.

De teller staat inmiddels op een paar duizend, dus het begin is er. Maar er moet nog wel wat gebeuren. Al heeft de geschiedenis laten zien dat dit soort projecten het gewoon kunnen redden, mits genoeg mensen erop stemmen.