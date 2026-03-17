Deze lelijke voorloper van de Ferrari F40 kende je nog niet

Het lijkt een mislukte F40-relica, maar dit is een echte Ferrari.

De Ferrari F40 kent zelfs je moeder nog wel, maar deze legendarische auto heeft een aantal voorlopers die aanzienlijk minder bekend zijn. Zo was er de 288 GTO Evoluzione als missing link tussen de 288 GTO en de F40. En vóór de 288 GTO was er deze 308 GT/M.

Group B

Het is ook niet gek dat de 308 GT/M obscuur is, want er zijn nooit meer dan drie gebouwd. En het is een raceauto die nooit aan racen is toegekomen. De 308 GT/M was ontwikkeld met het oog op Group B, maar die klasse werd gecanceld voordat de auto klaar was.

De 308 GT/M gebruikte de motor van de 308 GTB, maar was gebouwd op een buizenframe. De auto heeft heeft silhouet van een 308 GTB, maar ook de carrosserie is behoorlijk afwijkend. In plaats van klapkoplampen zien we bijvoorbeeld een stompe neus met vaste lichtunits. Fraai is anders… Maar ja, een raceauto moet je niet beoordelen op zijn uiterlijk.

Sneller dan een F40

De motor is een 3,0 liter V8 met vier kleppen per cilinder, die – in tegenstelling tot in de 308 GTB – in lengterichting is geplaatst. Het vermogen komt uit op circa 370 pk. Dat is zo’n 100 pk minder dan de F40, maar toch is deze 308 GT/M sneller op Fiorano.

Dat is mede te danken aan het gewicht. Met een buizenframe en een carrosserie die opgetrokken is uit Kevlar en carbon weegt deze Ferrari maar 840 kilo. Daarmee was de auto eigenlijk té licht, want de Group B-reglementen vereisten minimaal 960 kg. Uiteraard is het interieur ook zeer minimalistisch, want het is ten slotte een raceauto. Al is het interieur van een F40 ook niet bepaald weelderig.

Belgische eigenaar

De 308 GT/M heeft dus geen Group B-historie, maar deze auto heeft toch nog actie gezien. Dit exemplaar kwam in 1984 in handen van de Belgische Le Mans-veteraan Jean Blaton. Hij nam met deze auto deel aan diverse evenementen, onder meer op Zandvoort en Zolder.

Nu is de auto terechtgekomen bij RM Sotheby’s, die ‘m volgende maand gaat veilen in Monaco. Een buitenkansje voor verzamelaars, want een 308 GT/M komt normaal nooit te koop. Daardoor is de waarde ook lastig in te schatten, maar Sotheby’s rekent op €1,5 à €2 miljoen.